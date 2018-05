Hace unos días decidí descargar las aplicaciones de los tres candidatos que van a la cabeza en las #EleccionesMéxico #Elecciones2018. Lo que busco en mi análisis, a diferencia del de @leogarciamx, es entender para qué demonios decidieron desarrollar una aplicación móvil. Tras bajar las tres aplicaciones móviles, les puedo decir que sólo revisé (por encima) dos, porque la más pesada (en cantidad de memoria) no te permite utilizarla sin registrarte, YoPorMeade de 36 Megas.

Creo que está de más decir que no encontré a ninguno de los dos desarrolladores (Integranet Soluciones -YoPorMeade- o Geoenlace -Ricardo Anaya- en el registro nacional de proveedores del INE). La aplicación de AMLO2018 desarrollada por AMLO2018 la busqué por ser parejo, pero era casi obvio que no estaría ahí ya que dicho equipo da la sensación de mostrar que todo está hecho inhouse. En cuanto a almacenamiento la más pesada, como ya mencioné, es la de YoPorMeade de 36 Megas, seguida de la de AMLO2018 con 25 MB y finalmente la de Ricardo Anaya utilizando 11MB del espacio de mi dispositivo.

Algo que me llamó la atención de la aplicación de Ricardo Anaya es que utilice tan poco espacio (y funciona para Android 4.0 en adelante) siendo que es la aplicación que más imágenes muestra (una galería completa con botones de compartir), además de textos en información, TODO con el botón de compartir (aunque todo fuera de márgenes) Parece hecha en un hackathon de preparatoria, funciona, pero estéticamente deja mucho que desear. Tiene la opción de que te vuelvas voluntario o te registres, pero principalmente busca hacer sencillo el que compartas todo lo que ÉL hace (no la plataforma, no los objetivos, sino ÉL).

A la aplicación de YoPorMeade no pude acceder porque pedía que me registrara, pero me llama muchísimo la atención que sea la aplicación que más memoria utiliza del dispositivo, funciona para dispositivos Android 4.1 en adelante y es la que más permisos de mi dispositivo necesita, cámara, ubicación, accesos a editar la memoria, etc. Haré una tabla con estos al final.

La de AMLO2018 es más estructurada, aunque no es sencillo entrar sin registrarte, lo puedes hacer. Ocupa 25 Megas del celular y solo sirve para Android 6.0 en adelante (cosas de fragmentación de mercado). Si bien pide varios accesos es fácil navegar entre las opciones y tiene algunos bloques con tono divertido, como burlándose del mismo término chairo con cosas como Manuelovich, El Mañanero y temas más serios como su Proyecto 2018 y entretenimiento con Da la cara con AMLO y Jugada del día. También muestra de forma constante los íconos a las diferentes redes sociales oficiales del equipo de MORENA y su candidato. Interesante, el Twitter manda a @PartidoMorenaMX y no a @lopezobrador. A diferencia de las otras aplicaciones, me parece interesante la forma en la que sí utilizan las notificaciones de la aplicación, solo espero que no se vuelva spam.

Un punto importante que tocó @leogarciamx es el de la ley de privacidad de datos personales. Las tres aplicaciones tienen que trabajar mucho en ese tema, en especial, la claridad del ARCO y otras cosas, algunos lo tocan muy a la ligera, otras más, pero principalmente mi primer problema es con la laxitud que toman el pedirte tus datos para su registro y accesos a tu dispositivo Android. (Por razones de tiempo y acceso -no tengo uno- no probé esto en un iPhone).

Ahora sí que cada uno elige lo que quiere compartir ya sea desde la app hacia afuera o de sí mismo a los desarrolladores de la App. Lo primordial es que no hay una paloma de verificación de que esta es la aplicación oficial. De la de AMLO me enteré por el video que subió @tatclouthier con Andrés invitando a bajarla, la de los otros dos buscándolas en Google Play. Esto hace que dude más, entre nombres de desarrolladores y falta de verificación, en registrarme en esas aplicaciones y obvio, dejé todos los permisos desactivados.

