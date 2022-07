Tips de finanzas personales para solteros

Datos de Inegi revelan que en México el estado civil de las personas de 15 años o más es el siguiente: 38% está casada, 30% soltera, 20% vive en unión libre, 6% separada, 5% viuda y 2% está divorciada.

Ciertamente dividir los gastos y responsabilidades entre dos tiene sus ventajas, el costo de vida puede ser un poco más alto para aquellos que son los únicos responsables de todo. Si la soltería es tu compañera por ahora (ya sea por elección o debido a las circunstancias), en +Dinero te preparamos unos consejos para que tu planificación financiera no sea un desafío.

Crea un presupuesto

La elaboración de un presupuesto es esencial para cualquier persona, independientemente de su situación, pero es aún más importante cuando eres soltero. Cada peso que ganes debe de ser contabilizado, hay que tener una idea clara del destino que está teniendo tu dinero y cómo puedes reasignarlo para cumplir tus objetivos financieros.

Lo ideal es que vivas por debajo de tus posibilidades de modo que te quede dinero para pagar deudas, ahorrar o invertir. Si detectas que sale más dinero del que entra, es hora de ajustar tu presupuesto, eso significa reducir o eliminar cualquier gasto no esencial.

¿Nunca has manejado un presupuesto? No te preocupes, lo importante es intentarlo. Lo más sencillo es sumar todos tus gastos y comparar esa suma con tus ingresos. Entre más detallada sea tu lista de lo que ganas y en qué lo usas exactamente, será mejor.

A algunas personas les resulta mejor hacer el seguimiento de cada centavo, mientras que a otras les basta con hacer el seguimiento en términos generales. Haz lo que más te convenga, porque si encuentras que es demasiado trabajo mantener tu presupuesto, simplemente dejarás de usarlo y eso no será de ninguna ayuda.

Ahorra para tu jubilación

Tu jubilación es completamente tu responsabilidad, lo más seguro es que no tendrás una pensión y por ello planificar tu futuro es prioritario.

La clave del ahorro para la jubilación es hacerlo de forma automática, para no tener que preocuparte por ello. Si no llega a tu cuenta bancaria, no puedes gastarlo. ¿Puedes ahorrar solo 20 pesos a la semana? ¡Algo es mejor que nada! Cuanto más tiempo tenga tu dinero para crecer, mejor te irá.

Crea un fondo de emergencias

Uno de los inconvenientes de ser soltero es que, si surge una crisis financiera, te toca a ti resolverla. Siempre puedes recurrir a tus familia o amigos (o a la tarjeta de crédito), pero lo ideal es estar preparados para no afectar tus finanzas personales o la de tus seres amados.

Ser tu único medio de subsistencia es la razón por la que es tan importante crear un fondo de emergencia.

Reservar aunque sea un poco de dinero te puede ayudar en caso de que surja algún problema. Al igual que con el ahorro para la jubilación, la mejor manera de crear una red de seguridad financiera es convertirla en un proceso automático. Al crear un plan de ahorro automático, puede empezar a ahorrar dinero con poco esfuerzo.

¿De qué tamaño debe ser su fondo de emergencia? Si eres soltero, puede que tengas menos gastos y puedas arreglártelas con una cantidad menor. Por lo general, se recomienda guardar entre tres y seis meses de gastos en ahorros líquidos a los que puedas acceder fácilmente cuando lleguen los tiempos difíciles.

Establece múltiples fuentes de ingresos

El mejor consejo financiero para solteros (y para todos, en realidad) es tener múltiples flujos de ingresos en lugar de solo uno. Seguro requerirías un esfuerzo y planeación extras, pues tener un segundo empleo o sacarle partido a uno de tus talentos lleva tiempo, pero generar dos o más fuentes de ingresos trae seguridad financiera y evita que te quedes en la nada si pierdes tu empleo principal.

Sal de deudas

Salir del círculo vicioso de las deudas es el verdadero camino hacia la libertad financiera. Estar libre de ellas significa que no estás desperdiciando dinero en pagos de tarjetas de crédito de interés altos.

Crear una estrategia de pago de la deuda te ayudará a hacer un plan y te motivará a estar libre de nuevas deudas.

¿Has considerado que eres un comprador compulsivo? Trata de identificar los factores desencadenantes para que puedas dejar de gastar dinero cuando las emociones te rebasan.

Rodéate de las personas adecuadas

Nuestros padres no estaban equivocados del todo: tu círculo de influencia puede hacer o deshacer tus objetivos. Los hábitos y estados de ánimo de otras personas pueden influir en ti de manera positiva o negativa.

De ahí la importancia de rodearse de otros que estén orientados a objetivos similares a los tuyos. Si tus amigos compran y comen fuera constantemente, eso podría influir para que hagas lo mismo.

Asegúrate de asegurarte

Un seguro puede parecer un gasto extra, molesto e innecesario, pero es como un chaleco salvavidas: si algo sale mal, te alegrarás mucho de tenerlo. Los seguros que podrías tener en cuenta para contratar con el de automóvil, de gastos médicos mayores e incluso un seguro de vida.

Enfócate en tu crecimiento profesional

Una ventaja que se pasa por alto de estar soltero es que puedes ser egoísta con tu tiempo. Lo ideal es no olvidarse de tener una vida familiar y física saludable, pero al ser soltero y sin compromisos te puedes centrar en tu crecimiento profesional tomando cursos, solicitando más proyectos a cargo y, con suerte y dedicación, obtener un ascenso, más ingresos y una forma de alcanzar tus objetivos financieros más rápido.

Como has visto, cuando se trata de tus finanzas personales y tu éxito financiero, tú tienes la batuta y eso incluye generar riqueza a largo plazo para tu yo futuro.

