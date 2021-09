Tips de seguridad para invertir en criptomonedas

Es natural tener un poco de miedo al invertir el dinero que tanto te cuesta ahorrar, pero una excelente forma de minimizarlo es conociendo todo cuanto puedas acerca del mercado al que quieres entrar. Si la fiebre por las criptomonedas ha llamado tu atención, esta información es para ti.

En una entrega anterior te presentamos 5 claves para detectar un fraude al invertir en criptomonedas, pues en internet y redes sociales hay todo tipo de lobos que se hacen pasar por ovejas y es superimportante que sepas identificarlos.

Ahora bien, en esta segunda parte exploraremos otros consejos para que tu experiencia invirtiendo en Bitcoin y otros criptoactivos sea buena. Para ello, en +Dinero de Forbes México entrevistamos a Eloisa Cadenas, confundadora del primer stablecoin mexicano, PXO, CEO de Cryptofintech y doctorante de criptoactivos por la UNAM.

Sobre los rendimientos

Como explicamos anteriormente, un gran señuelo de los estafadores es prometer altos rendimientos, ¡estratosféricos en algunos casos! Se dice que justamente el mundo crypto ofrece rendimientos altos, pero ¿cómo saber qué tanto es tanto o cuándo ya se está volando la barda un defraudador?

“Las criptomonedas te pueden dar rendimientos en cuestión de 24 horas, en un mes pueden ser superiores al 100% o 200%, eso pasa, pero no solo depende del mercado, sino de tu habilidad para hacer y gestionar tu inversión”, explica Eloisa Cadenas.

Ok…pero ¿cómo consigo eso?

De acuerdo con la especialista, la realidad es que en el mundo crypto hay lema muy conocido: “haz tu propia investigación”. Su recomendación es acercarte directamente a especialistas en el tema a través de sus redes sociales y pedirles asesoría si tienes dudas sobre alguna invitación que te hayan hecho para invertir.

Otra gran alternativa es buscar referencias de las empresas y criptomonedas en cuestión. “Es muy útil consultar la información de sitios especializados en criptoactivos, hay varios como CoinDesk, Cointelegraph o CriptoNoticias. Todos esos medios tienen en el radar a las empresas importantes y, si el token que promueven no aparece en los principales portales o no ves cierto respaldo, lo mejor es seguir explorando antes de entregar tu dinero”, señala.

De no dar tu dinero a terceras personas

En el artículo anterior (que definitivamente necesitas leer haciendo clic aquí), quedamos en que uno de los peores errores que puedes cometer es dar tu dinero a alguien más para que lo invierta por ti. ¡Nadie mejor que tú para manejar tu propio capital!

“Si tienes el ánimo de empezar a invertir en criptomonedas agárrate 300 o 500 pesos y compra, pero hazlo tú. Empieza a explorar plataformas de confianza y prueba, es preciso que comiences a entender el mercado primero”, advierte la CEO de Cryptofintech.

¿O sea que no debo tener miles de dólares en el banco para invertir en criptomonedas?

En efecto, Bitcoin cuesta alrededor de $46,000 dólares, pero no tienes que tener esa cantidad, puedes empezar con $500 pesos mexicanos y ver cómo te funciona. El mercado es muy volátil y dos recomendaciones fundamentales en ese sentido son: no te obsesiones con el precio y no creas que esta criptomoneda (u otras) te van a hacer millonario(a) en un santiamén.

“Bitcoin tiene una característica tecnológica que te permite dividir un Bitcoin en ocho decimales, de esa forma tú puedes comprar unidades mínimas. Esas unidades se llaman satoshis, en honor a su creador Satoshi Nakamoto. Un satoshi equivale a una millonésima parte de Bitcoin. Dicho de otro modo, un Bitcoin es igual a 100 millones de satoshis. Y como se puede dividir un Bitcoin en partecitas, todos podemos comprar una pequeña proporción, no necesitamos grandes cantidades, la mayoría de las criptomomendas tienen esa característica”, recalca Eloisa Cadenas

“Pero cuidado, muchos dicen ‘¡Voy a comprar Bitcoin!’ Le ponen miles de pesos y creen que se van a hacer ricos de la noche a la mañana y eso es un gran error. Ese es un sesgo financiero motivado por el valor de Bitcoin y porque hay otras criptomonedas que salen y suben como la espuma, pero es mentira que te hagan rico(a) en tiempo récord”, agrega.

Toma en cuenta no solo el repunte…sino también las caídas

Otro aspecto relevante al invertir en criptomonedas es estar conscientes de la volatilidad antes mencionada. Por ejemplo, 2017 fue el año en que Bitcoin llegó a los 20,000 dólares (USD), su valor anterior oscilaba los $18,000 USD, pero en ese mismo periodo cayó hasta los $8,000 USD.

¿Qué fue lo que pasó ahí? Eloisa nos explica de la siguiente forma: El mercado pasó un muy mal momento, Bitcoin tuvo un año oscuro y fue hasta 2020 que repuntó. Comenzó otra vez esa euforia y, en febrero de este año, llegó a los $65,000 USD. Si lo analizas, fue algo que sucedió tres años después. Eso significa que quienes compraron en 18,000 o 20,000 USD, se aguantaron y no vendieron, en 36 meses vieron sus rendimientos reflejados.

En ese sentido, la doctorante de criptoactivos, sugiere considerar esto como una inversión a largo plazo y no solo con Bitcoin que es “el papá de los pollitos” de las criptomonedas, sino con el 95% de estas, pues lo que suceda con Bitcoin impactará proporcionalmente a todo el mercado. Es importante tener esa correlación en el radar.

¿Qué te pareció este vistazo que hemos dado al mundo crypto? Compártenos tus dudas y comentarios.

