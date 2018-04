Trump no es moralmente apto para ser presidente: exdirector del FBI

Reuters.- James Comey, exdirector del FBI, consideró que el presidente estadounidense Donald Trump es un líder peligroso, que “no es moralmente apto” para ocupar el cargo y hace “un gran daño” a las normas institucionales.

Comey, quien fue despedido por Trump en mayo del año pasado, dijo estar preocupado de que el presidente pudiera estar expuesto a un chantaje por parte de Rusia debido a las afirmaciones de que estaba presente cuando unas prostitutas se orinaron mutuamente durante una visita que realizó a Moscú en 2013.

El despido de Comey se produjo en momentos en que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estaba investigando posibles conexiones entre la campaña de Trump y una supuesta intervención de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Rusia niega haber interferido en las votaciones y Trump ha desmentido cualquier colusión.

En una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News, transmitida la noche de ayer domingo, Comey señaló que es posible, pero no sabía con certeza, si Rusia tiene evidencia para respaldar los rumores sobre el viaje de Trump a Moscú.

“Una persona (…) que habla y trata a las mujeres como si fueran pedazos de carne, que miente constantemente sobre asuntos grandes y pequeños e insiste en que el pueblo estadounidense le cree, esa persona no es apta para ser presidente de Estados Unidos, por motivos morales. Y esa no es una declaración política”, dijo Comey.

“No es moralmente apto para ser presidente”, agregó.

Lee también: Trump confirma que está siendo investigado por despedir a Comey

La publicación del libro de Comey, “Higher Loyalty”, el próximo martes y la entrevista con ABC News hicieron que Trump lanzara una nueva serie de insultos contra el exdirector del FBI el domingo temprano.

“El escurridizo James Comey, un hombre que siempre termina mal y fuera de control (¡no es inteligente!), pasará a ser conocido como el PEOR director de la historia del FBI, de lejos”, publicó Trump temprano el domingo en una de sus cinco publicaciones de Twitter dirigidas directamente contra Comey.

Slippery James Comey, a man who always ends up badly and out of whack (he is not smart!), will go down as the WORST FBI Director in history, by far!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2018