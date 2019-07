Ubisoft contará con un servicio de subscripción

2019 ha sido el año más importante para el modelo de negocio de videojuegos como servicio. En meses pasados, uno de los actores más importantes de la industria tecnológica en general, Google, anunció su próximo servicio de streaming de videojuegos, llamado Stadia, y más recientemente Ubisoft reveló su servicio Uplay+, que será lanzado el próximo 3 de septiembre.

Ubisoft es uno los publishers y developers más grandes y relevantes del mundo, con estudios de desarrollo en distintos países, y con la capacidad de publicar juegos de terceros. El número de propiedades intelectuales con las que cuenta actualmente es uno de los más lucrativos, por lo que su catálogo de juegos es suficiente para justificar su propio servicio.

Básicamente, Uplay+ permitirá a los usuarios de PC (al menos de lanzamiento no estará disponible para Mac) bajar los juegos que quieran del catálogo y jugarlos de forma offline, a diferencia de los servicios de streaming, que requieren una conexión constante para jugar de forma remota.

Hay dos características específicas que hacen a Uplay+, y que podrían representar una ventaja clave sobre la competencia: primero que el servicio no se limitará a títulos de legado de la compañía, sino que a éste se irán agregando estrenos AAA, de los cuales ya están confirmados Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (esperado para octubre de este año), y Watch Dogs: Legion (programado para marzo de 2020); la segunda ventaja de Uplay+ es que no tienen a Stadia como un competidor, ya que ambos servicios serán compatibles.

Cuando fue anunciado durante E3 2019, Ubisoft explicó que tenían planeado lanzar más de 100 títulos con el servicio. La compañía finalmente ha revelado la lista completa de juegos, y son exactamente 116 juegos. Esto incluye 16 títulos de la franquicia Assassin’s Creed, 7 de Far Cry, 11 de Might & Magic, 5 de Prince of Persia, 6 de Rayman, 7 de Tom Clancy’s Rainbow Six, y muchos más, como por ejemplo Child of Light, o Valiant Hearts. El catálogo abarca un total de 25 distintas franquicias, que tocan 10 distintos géneros.

Según Ubisoft, el total de horas de juego de este catálogo es equivalente a más de 4,000, lo cual tiene sentido al considerar que muchos de estos títulos son de mundo abierto, con una duración arriba de 50 horas para completar sus campañas.

El hecho de que los juegos como servicios sea un modelo que se esté normalizando, sin duda, hará la suscripción una decisión mucho más fácil para el usuario promedio. Sin embargo, también se vuelve un terreno altamente competitivo, con tantas opciones disponibles para el público en general; sobre todo considerando que este servicio costará 14.99 dólares mensuales. El hecho de que Uplay+ salga tan pronto, será una ventaja importante por considerar, ya que para 2020 seguramente habrá otros servicios que aún nadie ha anunciado.

Aunque el Uplay+ será lanzado oficialmente en septiembre, ya es posible subscribirse para probarlo gratis desde su lanzamiento hasta el 30 de septiembre. En cuanto tenga la oportunidad de probarlo, regresaré con mis impresiones puntuales.

Foto: Cortesía Ubisoft.

