Si has tenido retrasos en el pago de tus créditos y quieres volver a tener un historial crediticio que genere confianza ante los otorgantes de crédito lo mejor que puedes hacer es ponerte al corriente en tus pagos. Si no te alcanza para pagar por lo menos el mínimo requerido acércate de inmediato a la institución que te otorgó el crédito y dile que necesitas de preferencia una reestructura, no tanto una quita.

Es importante que conozcas la diferencia entre una reestructura y una quita. Con la reestructura el saldo que debes se partirá en mensualidades más pequeñas a un plazo de tiempo mayor; tal vez sea con una tasa de interés diferente. Sí, te tardarás más tiempo en pagar tu adeudo pero lo pagarás todo y mostrarás voluntad de pago; eso genera algo de confianza.

La quita es diferente y menos recomendable pues es un pago con descuento que se debe liquidar en una sola exhibición. Por ejemplo, supongamos que debes 10 mil pesos y te ofrecen una quita para que sólo pagues 8 mil pesos. Si lo tomas, en tu Reporte de Crédito aparecerá el descuento como un quebranto para el otorgante de crédito. Obviamente, esto generará que quienes prestan tengan menos confianza en ti pues no liquidaste el total que debías.

Cuando tengas dificultad para pagar un crédito, inmediatamente toma acciones como rehacer tu presupuesto y/o reestructurar tu crédito. No esperes a que sea el área de cobranza quien te llame pues parecerá que no tienes voluntad de pago.

Si negocias directamente con quien te prestó una reestructura o una quita se pondrá una clave de observación en tu historial crediticio que indica ese acuerdo.

Como ves, el historial crediticio contará, de forma exacta, todas las decisiones que has tomado en el manejo de tus créditos financieros y/o comerciales.

Si es una quita lo que vas a pagar, solicita que te entreguen un recibo que confirme el trato y conserva tu comprobante de pago. Diez días después, vuele a solicitar tu Reporte de Crédito para verificarlo. En caso de que no se haya actualizado, ingresa una Reclamación ante Buró de Crédito en www.burodecredito.com.mx

Recuerda que el otorgar crédito está basado en una buena medida en la confianza; también en la capacidad de pago, nivel de endeudamiento y otros criterios establecidos por cada uno de los otorgantes de crédito.

Lo que tú debes buscar es tener un historial de crédito que genere confianza, confianza en que vas a pagar el crédito que estás pidiendo.

¿Y las reparadoras de crédito que negocian adeudos por ti? Son gestores de quitas que te van a cobrar por su servicio. La pregunta es ¿quieres pagarles una comisión o cuota si tú mismo puedes contactar directamente a quien te dio el crédito para negociar la quita?

Bien, supongamos no requeriste reestructurar o pagar una quita y lograste ponerte al corriente en tus pagos, ¿qué sucede ahora? El Reporte de Crédito se actualizará a más tardar en 10 días para mostrar que nuevamente estás al corriente. Ahora continúa realizando pagos puntuales para mejorar tu historial y la confianza.

