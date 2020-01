Un salvavidas digital para tus deudas en las tarjetas de crédito

Suscríbete a Forbes

Luego de terminar la carrera en Negocios Internacionales, Gerardo Morales enfrentó el mismo dilema que casi todos los jóvenes: qué hacer ahora con su vida. El hecho lo llevó a presentar solicitudes para realizar internships en más de una decena de firmas, hasta que, al fin, una lo aceptó, misma que luego le permitió ofrecer soluciones en tarjetas de crédito.

Fue así como voló a Estados Unidos para incorporarse a National Debt Relief, una firma enfocada en reestructurar deudas de casas e inmuebles. Todo esto sucedió durante el estallido de una burbuja hi- potecaria que, durante 2008, afectó al “país de las barras y las estrellas”, y trastocó la economía del mundo.

Sin embargo, mientras la crisis económica avanzaba, el mexicano comenzó a introducirse en un nicho de negocio que no abandonaría, por todo lo que podía lograr.

“Lo que sucedió fue que me di cuenta de cómo podía cambiar la vida de la gente al reestructurar sus deudas. Que no perdieran, por ejemplo, sus casas por esta situación. Recuerdo, inclusive, que su felicidad era tal que, cuando terminaban sus pagos, me invitaban a comer para agradecerme”, recuerda Morales, en entrevista.

La pasión que sintió por esta actividad fue tal que, unos años más tarde, ya en México, Gerardo se aventuró a fundar su propia compañía en este segmento, aprovechando, principalmente, el boom del emprendimiento y tecnología.

Así nació DB Menos, una fintech enfocada en esta actividad: una plataforma 100% digital a través de la cual las personas que tienen problemas de deudas con tarjetas de crédito, tanto bancarias como departamentales, pueden poner en orden su situación.

“Nosotros lo que hacemos es analizar, con el algoritmo que creamos, la situación de endeudamiento de nuestro cliente: entender cuál fue su raíz, para, después, ofrecerle un plan de pagos que se ajuste a su situación; todo esto, en línea”, dice el emprendedor.

Al utilizar esta plataforma, las personas pueden acceder a un descuento de su deuda, el cual oscila entre el 50 y el 70%. Para echar a andar su plan, Gerardo buscó el apoyo de su amiga Andrea Gutiérrez, quien ahora funge como cfo de la empresa, y el de Abraham Origel, quien ocupa el puesto de cto.

