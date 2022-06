Varias ofertas valoran a Toshiba en hasta 22,000 millones de dólares

Reuters.- Los inversores interesados en entrar en Toshiba están considerando ofrecer hasta 7,000 yenes (51.41 dólares) por acción para hacerse con el problemático conglomerado japonés, según dijeron a Reuters tres personas cercanas al proceso, valorando la operación en unos 22,000 millones de dólares.

Toshiba, que está explorando opciones estratégicas, dijo este mes que había recibido ocho propuestas iniciales de compra y dos de alianzas de capital que le permitirían seguir cotizando en bolsa.

Los oferentes están discutiendo ahora con los accionistas de Toshiba un rango de precios de oferta de hasta 7,000 yenes por acción, dijeron las fuentes, lo que representa una prima de hasta el 27% del precio de las acciones de Toshiba de 5,501 yenes al cierre del miércoles.

Las acciones del conglomerado subían hasta un 6.5% el jueves, en comparación con la caída del 0.1% de la media de referencia Nikkei.

De concretarse, el precio de la oferta valoraría el conglomerado de chips para reactores nucleares en 3 billones de yenes (22,000 millones de dólares), en el extremo superior del rango.

Una fuente separada dijo que la gama de ofertas es amplia y que se han adjuntado varias condiciones.

Toshiba dijo a Reuters que no revelará los detalles de las propuestas.

La amplia gama de precios de las ofertas y las condiciones impuestas sugieren que algunos activos de Toshiba tendrían que ser separados o escindidos, según escribió en un informe Travis Lundy, analista de Quiddity Advisors que publica en Smartkarma.

Si se escinden algunos activos, eso significaría “un precio más bajo para el resto de la cesta”, escribió, añadiendo que el precio de hasta 7,000 yenes por acción sugiere que puede ser el precio máximo en la ronda inicial.

“Aunque probablemente todos necesitaban dedicar el tiempo y el esfuerzo a entrar en la primera ronda, si la diligencia debida y el empeoramiento del entorno de mercado empiezan a hacer de Toshiba un candidato menos interesante para un oferente concreto, pueden pujar para fallar en la segunda ronda, bajando el precio”.

Reuters informó en diciembre, citando fuentes, que al menos una empresa de capital riesgo había dicho al comité de Toshiba encargado de su revisión estratégica que un acuerdo para llevarla a la bolsa podría hacerse a 6,000 yenes por acción o más.

KKR & Co Inc, Baring Private Equity Asia, Blackstone Inc, Bain Capital, Brookfield Asset Management, MBK Partners, Apollo Global Management y CVC Capital Partners han presentado ofertas iniciales, según las fuentes.

Algunos de ellos podrían formar consorcios para una oferta, añadieron.

Bain, Blackstone, Brookfield, Baring, CVC, KKR y MBK declinaron hacer comentarios. Apollo no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Varios fondos nacionales, entre ellos Japan Investment Corp (JIC), y una serie de actores estratégicos están estudiando cómo pueden participar en la operación, dijeron las personas, declinando ser nombradas ya que no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

JIC declinó hacer comentarios.

