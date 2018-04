Video de niños sólo busca campañas menos agresivas: Mexicanos Primero

La publicación del video en el que se muestran a cinco niños disfrazados de los candidatos presidenciales y defendiendo la reforma educativa no pretender polarizar ni inclinar la campaña a favor de algún candidato, sino hacer un llamado a los propios aspirantes a la presidencia para que los mensajes en esta etapa de propaganda sea menos agresiva y descalificatoria, y sí más de propuestas, aseguró David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

“(El video) busca hacer un llamado a una campaña menos agresiva y descalificatoria, y sí de más propuestas”, ya que, agregó, los últimos mensajes de los candidatos “nos inquietaron”, ya que se centraban en el enfrentamiento y el miedo. “Queremos dejar una visión más lúdica e invitar a los candidatos a que empiecen a expresarse más amenamente y sin amenazas hacia los demás”, mencionó en entrevista con Forbes México.

El cofundador de esta organización no gubernamental aseguró que el mensaje no es sólo para los candidatos, sino también para los maestros y padres de familia, y demás involucrados en la educación, “para que no se olvide la realidad de los niños en el debate de estas elecciones”.

Aclaró que no se trata de una indirecta o alusión a alguno de los candidatos, ni mucho menos pretende ser una parodia de los candidatos presidenciales, pero reconoce que se trata de una “provocación creativa” para invitar a la reflexión y no dejar de lado el derecho de los niños a una educación de calidad, y sea esto lo que defina las propuestas en educación y el sentido del voto (de los ciudadanos).

“Es una invitación a que sean diferenciadas (las propuestas) en los cómo, no en lo que hay que hacer: escuelas espacios dignos, maestros preparados, apertura a las tecnologías y otras lenguas, que no se detenga el esfuerzo que se ha estado haciendo en una transformación que empezó antes del sexenio y seguirá después del mismo”, señaló el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.

Cabe recordar que Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que de ganar la presidencia dará marcha atrás a la reforma educativa aprobada en este sexenio. Por ello que la campaña, que será difundida principalmente en redes sociales y con una breve pauta en tv abierta y cines, sea vista como una intervención de los empresarios que financian a esta ONG en contra del tres veces candidato presidencial.

Al respecto, David Calderón indicó que los equipos de campaña de los cinco candidatos han enviado a Mexicanos Primero mensajes positivos sobre este video. Sin embargo, de manera personal, sólo José Antonio Meade y Margarita Zavala se han pronunciado al respecto a través de sus cuentas de Twitter.

“Nos gustaría que las respuestas de los candidatos fueran positivas, que tomen el mejor sentido del mensaje: de construir y crear un contexto para que la discusión (sobre la educación) sea más rico”, apuntó Calderón.

Por otra parte, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero indicó que los cinco candidatos presidenciales están confirmados para el foro “10 por la educación”, el cual se realizará el 8 de mayo y es organizado por una red de asociaciones civiles entre las que también se encuentran el IMCO, la Unión Nacional de Padres de Familia, Suma por la Educación, y otras como Coparmex y Fundación Banorte.

Con esta participación, en la que tendrán horarios distintos y deberán responder a las 10 preguntas hechas por la iniciativa en torno a la educación, se tendrá un testimonio sobre los compromisos que hagan en esta materia y se les exigirá que los cumplan en caso de ganar la contienda electoral.

Por último, Calderón indicó que el éxito de la campaña no se medirá por las reacciones que provoque o si se vuelve viral o no, sino que Mexicanos Primero considerará como misión cumplida si esto lleva a la discusión el tema educativo y si hace que los maestros y padres de familia analicen las propuestas de los candidatos antes de votar.

“(El objetivo de la campaña) no es que favorezca a uno u otro candidato, sino que ponga el tema de lo educativo como una prioridad del nuevo gobierno y la gente”, precisó.

En el video de apenas un minuto de duración, se muestran a cinco niños disfrazados de los candidatos presidenciales: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, y Margarita Zavala. Con acentos y frases características de los aspirantes, los menores piden una educación que cumpla sus sueños, “no los de los políticos”.

