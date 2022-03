Razones por las que pocos emprendimientos liderados por mujeres logran levantar capital

Amela.club es una comunidad que nació con el objetivo de apoyar a las emprendedoras latinoamericanas –enfocadas en proyectos tech–. Esta plataforma de colaboración busca centralizar conocimiento, generar contacto entre emprendedoras e inversionistas y elevar las voces de mujeres en el ecosistema de venture capital, según se explica en su sitio en Internet.

Esta comunidad fue fundada por Michelle Fischman y Anais Cisneros. La idea surgió por un artículo que se publicó en un medio especializado en inversiones latinoamericanas, en el que se mencionaba que el monto invertido en emprendimientos liderados solo por mujeres en Latinoamérica en 2020 había sido “cero”: “Mi cofundadora, Anais Cisneros, pegó tal grito que dijo ‘esto no puede ser’ […] Me preguntó si había leído el artículo y me dijo ‘¿por qué está pasando esto?’. Lo empezamos a comentar y quisimos encontrar la razón detrás de esta cifra […] Nos metimos a investigar un poco más y nos dimos cuenta de que el acceso al capital que tenían las mujeres no era el mismo, porque, justo, no tenían esta visibilidad, ni exposición”, dice Michelle Fischman en entrevista para Forbes México.

Fischman también es head of platform para el fondo de venture capital Nazca: “En los últimos tres meses hemos recibido alrededor de 200 compañías, de las cuales solo 10% son lideradas por mujeres”, dice. Las principales razones de que este porcentaje sea tan bajo, explica, es porque son pocos los emprendimientos liderados por mujeres que llegan a las fases de levantamiento de capital y suelen tener menor exposición con respecto a los emprendimientos liderados por los hombres. Claro que hay otros factores estructurales que continúan impactando, como la escasa participación de las mujeres en carreras profesionales STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). De acuerdo con una investigación publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), solo tres de cada 10 profesionistas STEM son mujeres.

Lee: Nunca nadie me dijo que no podía: Inés Jiménez, fundadora de InMateriis

A inicios de 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el estudio wX Insights 2020: El ascenso de las mujeres STEMpreneurs, en el que consigna que 54% de las emprendedoras STEM, en la región, ha levantado capital de inversionistas ángeles o capital emprendedor. Estos emprendimientos suelen estar en los sectores Fintech, Edtech, Healthtech y Biotech.

“Ahorita podemos ver una diversidad muy grande en los emprendimientos de mujeres […] A mí me llegan emprendimientos de todo tipo: escalables, no escalables, con componentes de tecnología, con componentes financieros, de educación, con mujeres involucradas. Ahorita ya no veo esta diferenciación […] Lo que sí veo es que no llegan tantos emprendimientos de mujeres o liderados por mujeres a etapas más desarrolladas en el ecosistema”, dice Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía e inversionista en el programa Shark Tank México.

Esto es resultado, comenta, del escaso apoyo que tienen las emprendedoras desde fases muy tempranas. Lo que se manifiesta en aspectos como la escasa mentoría para mujeres de mujeres, incluso de hombres. Cuando se incrementa este apoyo, explica, se abren posibilidades para que cada vez más emprendimientos lleguen a las fases de levantamiento de capital. Algunas incubadoras u organizaciones enfocadas en ofrecer este apoyo son Dalia Empower, fundada por la empresaria Gina Diez Barroso, Victoria 147, 500 Startups y Endeavor, entre otras, agrega.

De acuerdo con la Mtra. María Fonseca, directora del Instituto de familias empresarias del Tec de Monterrey, aproximadamente, tres de cada 10 proyectos que llegan a la incubadora de esta institución están liderados por una mujer. “Ahora, si esto mismo lo llevas a las empresas que llegan a los fondos de inversión para captar capital, pues estarán todavía más reducidos”, dice.

Algunas de las causas, comenta, en algunos casos, es que la mayoría de estos emprendimientos suelen ser tradicionales o con poca evidencia de incorporación tecnológica. Y no es que no tengan el componente tecnológico –hoy crucial para la existencia y el desarrollo–, sino que no son percibidos por los inversionistas como suficientemente escalables.

Urge mayor presencia femenina en los fondos de capital privado

Si bien es importante incrementar el apoyo de los emprendimientos femeninos en sus fases más tempranas, cierto es que el papel que desempeñan los fondos de capital privado es fundamental.

“Si tú te das cuenta, en Latinoamérica, hay muy pocos fondos que tienen partners mujeres o que la VP es mujer […] Están Antonia Rojas (socia del fondo ALLVP), y en Ignia, que está Christine Kenna”, dice Michelle. También menciona a Anna Raptis, fundadora de Amplifica Capital, un fondo de capital de riesgo enfocado en proyectos que impactan positivamente a las mujeres.

Ella considera que se requieren “más inversionistas mujeres apostando por mujeres”. Y es que este aspecto, agrega, contribuiría de forma muy importante a cambiar el ecosistema.

Lee: Conoce a la mexicana que prueba un tratamiento para Covid-19 con 90% de efectividad

En este punto también coincide Alejandra Ríos, quien recalca la necesidad de que existan mujeres que lideren fondos de inversión. Ella estima que 80% de los fondos no tienen socias mujeres. Lo que, incluso, opina, merma el potencial de las emprendedoras. “Tenemos que ver más mujeres en el nivel más alto de los fondos de venture capital para que realmente empecemos a ver más inversiones de mujeres”, dice.

Ríos, quien también formará parte de la séptima temporada de Shark Tank México, explica que esto podría contribuir a que emprendimientos femeninos dirigidos a un público femenino encuentren mayor apoyo y se conviertan en proyectos exitosos: “Por ejemplo, el año pasado que venía esta inversión de la copa menstrual. Tú imagínate, le llega a un fondo un súper emprendimiento de copas menstruales, y a puros hombres les están pitchando. ¿Qué van a entender el potencial de mercado?, ¿qué van a saber de eso?”, dice.

Ella, incluso, considera que es muy importante que los inversionistas de fondos de venture capital inviertan en los fondos que incluyen a mujeres en sus niveles directivos para ofrecer aún más oportunidades a los emprendimientos liderados por “ellas”. “Por consecuencia van a tener mejores rendimientos, porque está comprobado que los emprendimientos de mujeres tienen mejores resultados financieros que los emprendimientos de hombres”.

Más ‘role models’ y mayor exposición

La Mtra. María Fonseca fue la primera mujer en graduarse como ingeniera en Sistemas Computacionales en el ITESM campus Sinaloa. Eso sucedió en 1988. En aquel momento, e impulsada por el director del campus, el Ing. Ricardo Puentes, comenzó a dar clases de programación en la prepa Tec. Esta iniciativa tuvo el objetivo primordial de motivar a que los alumnos se matricularan en este tipo de carreras: “(El Ing. Puentes) no lo pensó con enfoque de género, pero sí de promover la carrera. Lo que ocurrió fue que las siguientes generaciones fueron más balanceadas […] Se empezó a ver, por lo menos en campus Sinaloa, que ya no era tan raro que hubiera niñas queriendo estudiar ingeniería”, dice. En las generaciones posteriores, aclara, la participación femenina en carreras como Ingeniera Industrial y en Sistemas Computacionales era de entre 30% y 40%.

La existencia de role models permite inspirar, empoderar y eliminar las barreras mentales. “Hay que hacer más ruido, porque entre más ruido hagamos, más rápido seremos escuchadas. Entonces, estas figuras de role models en diferentes posiciones pueden alcanzar a más niñas, a más adolescentes, a más jovencitas y a más mujeres adultas. ‘Si ella pudo, yo también puedo’”, dice Fonseca.

Los medios de comunicación, coinciden las entrevistadas, juegan un papel fundamental en reducir la brecha de género en el ecosistema emprendedor. Estos son los que pueden contribuir a visibilizar los proyectos y normalizar el éxito femenino. Asimismo, es fundamental la existencia de mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo dentro de las empresas y en el ecosistema emprendedor. De acuerdo con un estudio realizado por la firma Salles, Sainz – Grant Thornton, el 35% de las empresas tiene mujeres en sus puestos de alta dirección, y Finanzas es el área con más mujeres directivas en el país. El estudio de Deloitte “Mujeres en los Consejos de Administración”, señala que solo 9.7% de los lugares en Consejos de Administración están ocupados por mujeres.

Sin miedo al éxito…

“Las empresas que nos llegan lideradas por mujeres son muy buenas; traen una gran propuesta de valor. Creo que la única diferencia que he notado a lo largo de mi experiencia es que, a la hora de levantar capital, las empresas que son lideradas por hombres suelen tener una actitud un poco más agresiva respecto al monto que quieren levantar”, asegura Michelle Fischman.

Incrementar la confianza en los proyectos propios es fundamental para librar el resto de los obstáculos del ecosistema. “No se pongan ustedes mismas esas barreras antes que alguien más se las ponga”, dice Alejandra Ríos. En este sentido, agrega, es fundamental eliminar diversos miedos, como el miedo al éxito, al rechazo y al fracaso. “Hay que buscar ejemplos de otras mujeres que hayan sido exitosas en lo mismo (donde nosotras buscamos serlo), o que hayan logrado algo en nuestras mismas circunstancias”, dice.

Amela.club, el proyecto que echaron a andar Michelle y Anais, ha rendido sus frutos. Ya han logrado visualizar 100 mujeres, de las 43 se encuentran en México y el resto en otros países de la región. Con esta iniciativa han logrado que las emprendedoras tengan más información –y más herramientas– sobre cómo acceder a capital y sean visibles para los fondos de venture capital y para otros inversionistas. Así es como ellas contribuyen a que no pase un año sin que emprendimientos liderados solo por mujeres tengan acceso a capital.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información