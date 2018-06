Sin duda este ha sido un año difícil para la industria de la tecnología respecto a la privacidad, impulsado principalmente por el nuevo régimen de privacidad de Europa (por lo que tu spam se llenó aún más de correos) y el frenesí de los medios por el escándalo de datos de Cambridge Analytica de Facebook (lo de manipularnos con publicidad digital para campañas políticas o de opinión pública). Es así como, para medirle el agua a las complicaciones, el consejo de la industria de tecnología de la información (ITI por sus siglas en inglés), un grupo en Washington que representa a las principales compañías tecnológicas, organizó una reunión de todo el día para reactivar las conversaciones sobre el tema.

De acuerdo con el presidente de la ITI, Dan Garfield, existe una nueva sensación de urgencia en torno a la privacidad de los consumidores. Tal vez se inventaron lo de “una nueva” para dejar atrás la falta de interés que mostraron desde un principio. No me enojaré, pero siempre ha sido apremiante, me alegra que ahora lo entiendan y empiecen a ver como tal. Los miembros de la ITI incluyen a Facebook, Google, Apple, Salesforce, IBM, Microsoft, Intel, Qualcomm, Samsung, Dropbox y otros. La organización espera que asistan a la reunión empresas de todos los sectores de la industria, incluidos fabricantes de hardware, software y dispositivos, pero sin decir nombres de personas.

Es así como se logra que los encargados de manejar los asuntos gubernamentales de varias de las mayores compañías tecnológicas se reunieron en San Francisco el miércoles para analizar cómo abordar en línea las crecientes preguntas y preocupaciones sobre la privacidad del consumidor. Hay que recordar que las medidas de protección a usuarios de Europa han impactado a tantas empresas de tecnología de Estados Unidos que hoy se consideran estándares de facto, y por eso todo mundo actualizó sus políticas de privacidad. Pero recordemos que es EU quien generalmente ha abordado las normas de privacidad sector por sector, lo que significa que la industria del cuidado de la salud tiene estándares de privacidad diferentes a los de la industria financiera. Las empresas tecnológicas manejan los datos de acuerdo con sus políticas de privacidad y otros acuerdos, como el escudo de privacidad entre la UE y EU. Y la FTC, la agencia de protección al consumidor, es la que debe asegurar que las empresas se mantengan fieles a sus promesas a los consumidores.

Es claro que el tema de la privacidad es tan profundo, y son tantas las maneras en que cada empresa de tecnología e innovación lo tocan, que esto no se resolverá con dos reuniones y un café, pero al menos ya se están dando cita. También es claro que este tema está tocando por varios lados a las empresas. Veremos más discusión sobre temas relacionados en cortes locales y supremas, pláticas en asociaciones de padres de familia y relacionado a la libertad de pensamiento y voto. Como muestra la reunión de ocho compañías de tecnología con funcionarios del gobierno federal de EU para platicar sobre la manera en la que se propaga la desinformación.

El problema de que estas conversaciones sean entre empresas y gobierno es que los afectados, carecemos de herramientas de transparencia para prepararnos como sociedad y contrarrestar importantísimos desafíos con miras a un futuro lleno de crisis. Requerimos saber que son los hechos, que información es precisa y cuál carece de fundamento: académico, matemático, social y ético. Las futuras generaciones tendrán que lidiar con problemas de seguridad social relacionadas a la escasez de agua y muertes causadas por el exceso de carbono atmosférico debido al movimiento del carbono de la corteza a la atmósfera por causas humanas (combustión para convertir no renovables en energía). Pero, sigamos con la plática Orwelliana del selfie.

