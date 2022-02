Yetcargo | La app hace que los caminos de empresas y transportistas se crucen

Esta aplicación facilita el contacto y la operación entre las empresas que requieren servicios de transporte de carga y transportistas. Yetcargo no solo hace más eficiente el proceso, sino que ofrece beneficios adicionales a los transportistas y flotillas, como tener pagos anticipados, la libertad de elegir los viajes que desean hacer, información de asistencia durante todo el viaje y de zonas seguras para los operadores.

La plataforma permite a las empresas elegir el tipo de vehículo que requieren para llevar a cabo el servicio. Además, ofrece la oportunidad de solicitar la carga de pallets, mercancía a granel y personal para maniobra de carga o descarga, entre otros servicios. Los transportistas, por su parte, pueden aceptar la carga más conveniente, tener geolocalización y no someter su servicio a subastas, entre otros atributos. La empresa no aplica cobros por inscripción, cobra un porcentaje de las transacciones que se realicen. Tienen 88% de recurrencia.

Yetcargo Equipo: David Flores García y Alejandro Flores García Fecha de fundación: 2016 Facturación 2021: 28 MDP Expectativa de facturación 2022: 39.5 MDP Empleados: 10 Sitio web: yetcargo.com

La empresa ofrece su servicio principalmente en la Ciudad de México, Toluca y Querétaro. Durante el presente año planea consolidar su presencia en la región centro del país, también podrían arrancar operaciones en Guadalajara y en el norte, en ciudades como Monterrey, Hermosillo y Chihuahua. En estas dos últimas, explica Flores, la demanda de empresas es muy alta y existe menor número de transportistas. Actualmente, Yetcargo, tiene inscritas 90 empresas y 160 transportistas. Su crecimiento anual es de 51.5%. La empresa ofrece servicio principalmente a la industria del juguete, automotriz, del empaque, vinos y licores, farmacéutica y alimentos.

David Flores. 12 de enero 2022 Foto. © Oswaldo Ramírez

Entre sus planes a mediano plazo está el aplicar la herramienta Machine Learning a su sistema para tener un uso más eficiente de los datos. “Los datos son lo más importante. Nos ayudan a eficientar las cargas. Tenemos información de cuándo se desocupan los camiones, cuándo cargan y cuándo quedan libres. Vamos mapeando el comportamiento de los clientes, pero no es algo tan sencillo porque cada industria se mueve diferente”, dice Flores.

El desarrollo de esta empresa no ha estado libre de obstáculos. El inicio de la operación se fondeó a partir de ahorros, apoyo familiar y un Premio Estatal de la Juventud en el Estado de México. Sin embargo, sufrieron un robo que casi los hace desaparecer: “Prácticamente nosotros no habíamos cobrado nada, ni siquiera habíamos tenido ganancias. Entonces fue un momento muy duro y nos cuestionamos si no estábamos perdiendo más de lo que estábamos ganando […] Al final tienes que seguirle, buscar oportunidades con el corazón roto. Tienes que salir y estar feliz con lo que se está construyendo”, dice Flores.

Yetcargo ya tuvo una primera ronda de inversión con 500 Startups. Durante el presente año o en el 2023, aunque han tenido un crecimiento rentable, podrían estar buscando una siguiente ronda de inversión.

