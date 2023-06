10 consejos de finanzas personales para papá

Los papás son especiales todos los días, pero el Día del Padre es una gran fecha para honrar el lazo que tenemos con ellos, así como el rol tan importante que tienen en la familia y en la sociedad.

La alegría de convertirse en padre viene también con muchas responsabilidades financieras, por lo que es fácil sentirse abrumado. Por ello te compartimos 10 cosas que todo padre debería hacer para tener tranquilidad financiera:

No tomes decisiones financieras de forma apresurada

Es natural que te preocupen los enormes costos de tener un hijo, pero habla con un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes con tu dinero. Un especialista te ayudará a optimizar tu bienestar financiero como padre y se asegurará de que estés preparado para afrontar objetivos de inversión a largo plazo, como la universidad de tu pequeño y tu jubilación.

A menudo, los padres primerizos buscan tener una casa grande y nueva para su familia, pero es importante ser realistas. Asegúrate de no comprometer nunca tu estabilidad financiera por más espacio.

Habla de dinero con tu pareja

Los problemas de dinero son una de las principales causas de las relaciones fracturadas e incluso de divorcios. Guardar secretos de dinero conduce a la desconfianza y el resentimiento. Al involucrar a tu pareja en las finanzas familiares y trabajar en equipo para lograr los objetivos familiares, hay muchas más posibilidades de éxito tanto para los asuntos de dinero como para su relación.

Ajusta tu fondo de emergencias

El crecimiento de la familia debe ir acompañado de un aumento de los ahorros y un fondo de emergencias será más importante que nunca cuando tengas que mantener a un hijo. Como mínimo, debes tener suficiente dinero en una cuenta de fácil acceso para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos mensuales. Si ocurre algo inesperado y por cualquier motivo no puedes trabajar, al menos podrás pagar las facturas hasta que te recuperes.

Automatiza lo que puedas

Mientras compaginas la vida con el cuidado de un hijo, es fácil sentirte agotado por la crianza. Puede que tengas menos tiempo para pensar en cosas como las facturas, así que hazte la vida un poco más fácil automatizando el pago de la luz, el agua, el teléfono, etcétera. Los pagos automáticos son una forma más sencilla y eficaz de gestionar los gastos y de asegurarte de que nunca olvidarás la fecha de vencimiento. Evita pagar recargos.

Enseña a tu hijo a administrar el dinero

Como padre seguro quieres lo mejor para tus hijos, pero eso no significa necesariamente llenarlos de regalos y cosas caras. Una de las cosas más valiosas que puedes dar a tus hijos es una base sólida sobre la que puedan construir su futuro. Eso implica ayudarles a desarrollar buenas habilidades financieras. Se puede empezar a enseñar a un niño sobre el dinero a partir de los cinco años y está demostrado que los niños que tienen experiencia en gastar y ahorrar desde pequeños tienden a manejar mejor el dinero cuando crecen.

Ahorra para crear buenos recuerdos

Cuando tengas un hijo querrás que viva experiencias que recuerde toda la vida. Es cierto que algunas de las mejores cosas de la vida son gratis, pero a veces vale la pena invertir dinero en recuerdos familiares. ¡Y no se trata de derrochar, sino de planear! Puedes ahorrar para clases de música o unas vacaciones en familia, de modo que esto no ponga en aprietos tu bolsillo. Las experiencias que compartes con tu familia son las que más los unen, pero el ahorro será clave para no seguir pagando el hotel o el avión meses después de haber disfrutado el paseo.

Invierte en ti mismo

Eres tu mayor activo, empieza por ti para obtener el mejor rendimiento de esa inversión. Invierte en ti mismo constantemente y sé proactivo en tu desarrollo personal y profesional. Vivimos en un mundo que está en constante movimiento, ¿cómo te va con eso? Siempre debes estar aprendiendo, creciendo y adaptándote a los tiempos. Sé consciente de esto y lleva deliberadamente a tu familia, carrera o negocio al siguiente nivel.

Protege a tu familia con un seguro

Tendemos a asumir que no nos sucederán cosas malas, por eso muchas personas ignoran la necesidad de un seguro hasta que experimenta un percance o contratiempo importante; es entonces cuando el impacto de la cobertura de seguro inadecuada se vuelve evidente.

Como padre tu responsabilidad es prepararte para el peor escenario, por si acaso. El seguro de vida es imprescindible para los padres, especialmente si eres el principal sostén de la familia. No importa lo meticuloso que seas con tus finanzas, no comprar un seguro adecuado puede perjudicar tu futuro financiero y ponerte a ti y a tus seres queridos en una situación muy complicada de un segundo a otro. Los seguros de auto, hogar, salud, educación y vida son solo algunas de las diversas pólizas que están disponibles para protegerte a ti y a tu familia.

Ahorra para tu jubilación

Preparar a tu familia para una futura independencia financiera comienza asegurando tu jubilación. Si no planeas esto, puedes convertirte en una carga. Es bueno que tus hijos se ocupen de tus necesidades porque lo desean, pero no porque estés en la ruina.

Pon orden para cuando tú ya no estés

Considerar el peor de los casos es algo que a nadie le agrada hacer, pero solo teniendo un plan de planificación patrimonial que proteja a tu pareja y a tus hijos, harás que tus inversiones, propiedades y demás vayan realmente a quienes pretendes.

Muchos padres mueren intestados dejando problemas muy serios a sus seres queridos. No asumas que si algo te pasa, tu pareja e hijos se convertirán automáticamente en beneficiarios de tu patrimonio. Revisa y actualiza tu voluntad, tus beneficiarios, no dejes al azar el futuro de las personas que más amas.

