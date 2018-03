30 Promesas 2018 | De teñir pantalones a crear una marca de ropa

Hace siete años, en 2010, Ricardo Flores estaba listo para entrar a la universidad, la carrera de economía era de su agrado e iba a tomar ese camino. Sin embargo, había un gusto que le quitaba el sueño, la ropa. Justo eso lo llevó a comenzar a teñir pantalones viejos, mismos que les gustaron a sus amigos.

Ricardo saltó entonces de los pantalones a las playeras, sudaderas y chamarras, hasta que decidió dar un paso más en el tema invirtiendo dos mil pesos que tenía ahorrados en tela para playeras, creó algunos diseños y, finalmente, decidió ponerse a venderlas en el mercado de la Lagunilla.

Así comenzó el proyecto de Mecánico Jeans, la marca de ropa que decidió crear Flores Jordan y que hoy ya tiene ocho tiendas distribuidas en la Ciudad de México, Nuevo León (Monterrey), Yucatán (Mérida), Quintana Roo (Playa del Carmen), y Puebla (Puebla).

El target base de la marca son las personas de entre 20 y 40 años de edad, principalmente jóvenes, y su mayor fortaleza es, asegura Ricardo, el trabajo detallado a mano que dedican a cada una de sus prendas, algo que gusta a sus clientes.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la industria del vestido en el país genera alrededor de 70,000 millones de pesos cada año, por lo que este emprendedor busca con su empresa tomar su parte.

Una de las anécdotas más interesantes del proyecto que emprendió Ricardo Flores Jordan en 2010, pasa por el hecho de que, luego de vender en mercados y rentar paredes en pequeños centros comerciales, es que tras cinco meses de haber invertido para crear sus primeras playeras, decidió apostar a lo grande y abrir su primer establecimiento propio.

“Llevaba realmente muy poco tiempo vendiendo mis propios diseños de ropa. cuando me lancé a abrir mi primera tienda, tenía ahorrados 25,000 pesos, pedí prestados otros 25,000, y con los 50,000 pesos que junté abrir un pequeño local.

Empresa: Mecánico Jeans Fundador: Ricardo Flores Jordan (33 años) Fecha de fundación: 08/02/10 Facturación 2017: 16 mdp Empleados: 60

Actualmente tres de las ocho tiendas que tiene ya funcionando este emprendedor, están ubicadas dentro de centros comerciales y tienen espacios superiores a los 350 metros cuadrados.

A pesar del éxito que ha consolidado, Ricardo sostiene que su plan de cara a los próximos cinco años pasa por conseguir un volumen de al menos 40 tiendas, que estén ubicadas no sólo al interior de nuestro país, sino también en otras regiones del mundo.

“Al final de cuentas este gusto por la ropa me hizo dejar de lado la escuela, no estudié economía y únicamente llegué hasta el cuarto semestre de la carrera de ingeniería textil, sin embargo, a pesar de esto, he ido paso a paso aprendiendo siempre cosas nuevas para llevar a buen lugar a la compañía”, dice.