7 de mayo, ‘deadline’ de Disney para vender Fox Sports en México: IFT

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dijo este jueves que negó una nueva solicitud de ampliación del plazo otorgado a The Walt Disney Company para realizar la venta local de Fox Sports, la cual es necesaria para autorizar la adquisición de activos de Twenty-First Century Fox.

El plazo, que concluye el 7 mayo, había venido siendo extendido a petición de las empresas, argumentando las complicaciones para llevar a cabo la desincorporación derivado de la pandemia de coronavirus.

“El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó no autorizar la solicitud de The Walt Disney Company (Disney) y Twenty-First Century Fox, Inc. (21CF y en conjunto con Disney, las ‘Partes’) sobre una ampliación a la suspensión del periodo de desincorporación para vender el negocio de Fox Sports en México, por lo que dicho periodo concluye el 7 de mayo del 2021”, informó el IFT en un comunicado.

“El instituto considera que las circunstancias ocasionadas por la pandemia (…) por lo que no se justifica ampliar de nueva cuenta la suspensión”, dijo.

El IFT impuso en marzo de 2019 a The Walt Disney Company la condición de deshacerse del canal deportivo para poder completar una compra de activos a Twenty-First Century Fox.

Lo anterior porque el IFT identificó que la fusión daría lugar a un nivel de concentración de 80% de la audiencia ya que tanto Fox Sports como ESPN serían propiedad de Disney.

