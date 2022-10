Accionista de Meta pide a Zuckerberg recortar personal y limitar inversión en metaverso

“Es hora de ponerse en forma”, así se titula la carta que el accionista de Meta y fundador y CEO de Altimeter, Brad Gerstner, dirigió a Mark Zuckerberg. En la misiva, hecha pública a unos días del reporte trimestral de Meta Platforms, el accionista señala que la compañía matriz de Facebook “se ha deslizado hacia la tierra del exceso: demasiada gente, demasiadas ideas, muy poca urgencia”.

En su texto –publicado este lunes en su blog de Medium–, Brad Gerstner es claro: “al mismo tiempo que Meta aumentó el gasto, perdió la confianza de los inversionistas. La sabiduría convencional (prensa e inversionista) es que el negocio principal chocó contra un muro el otoño pasado. Como resultado, el equipo giró rápidamente la empresa hacia el metaverso, incluido un sorpresivo cambio de nombre de la empresa a Meta”.

El accionista reprocha: “Los hechos son alarmantes. En los últimos 18 meses, las acciones de Meta cayeron un 55% (en comparación con un promedio del 19 % para sus pares de gran tecnología)” y “esta caída en el precio de las acciones refleja la pérdida de confianza en la empresa, no solo el mal humor del mercado”.

Pero Gerstner no es del todo duro, también señala algunos puntos positivos de Meta. La compañía, apunta, “tiene capacidades líderes en la industria en tecnologías futuras clave como inteligencia artificial y 3D inmersivo que ayudarán a impulsar nuevos productos y crecimiento futuro. Y Meta ciertamente tiene abundantes recursos financieros para invertir y/o devolver a los accionistas”.

Pero eso no basta para mantenerse en forma, considera. “Meta necesita reconstruir la confianza con los inversores, los empleados y la comunidad tecnológica para atraer, inspirar y retener a las mejores personas del mundo. En resumen, Meta necesita ponerse en forma y concentrarse”.

El plan que Gerstner sugiere para poner en forma a Meta se basa en 3 puntos: reducir gastos de personal en al menos 20%; reducir el gasto de capital anual de 30 a 25,000 millones de dólares y limitar la inversión en el metaverso/Reality Labs a no más de 5,000 millones al año. Estos señalamientos se dieron a escasas semanas de que Meta presentara su Quest Pro, reafirmando así su apuesta por el metaverso.

“Es un secreto mal guardado en Silicon Valley que empresas como Google, Meta, Twitter y Uber podrían lograr niveles similares de ingresos con mucha menos gente. Iría un paso más allá y argumentaría que estas increíbles empresas funcionarían aún mejor y con mayor eficiencia sin las capas y el letargo que conlleva esta tasa extrema de expansión de empleados”, escribe.

Pero Gerstner matiza su postura de despidos: “no tomamos las reducciones de puestos de trabajo a la ligera. Estos no son números en una hoja de cálculo. Son personas con familias y niños que mantener. Dicho esto, tenemos escasez de talento en Silicon Valley. Meta y otras grandes empresas han hecho que sea muy difícil para las nuevas empresas contratar. Estamos seguros de que estos empleados encontrarán trabajos de reemplazo y pronto volverán a trabajar en inventos importantes que nos harán avanzar a todos”.

Sobre la reducción de gastos en capital, el accionista dice que, “excluyendo su gran inversión en metaverso, Meta pasó de 15,000 millones de dólares en gastos de capital anuales en 2018, 2019 y 2020 a 30,000 millones en gastos de capital anuales en 2022. Para poner eso en perspectiva, excluyendo su gran inversión en metaverso, ¡Meta está invirtiendo más en gastos de capital que Apple, Tesla, Twitter, Snap y Uber juntos!”.

Para el CEO de Altimeter, Meta debe concentrar su camino en la inteligencia artificial. “De hecho, creemos que la inteligencia artificial y aumentada tiene el potencial de impulsar una mayor productividad económica que la propia Internet. Y, aunque la mayoría de las empresas tendrán dificultades para monetizar la IA, creemos que Meta está increíblemente bien posicionada para aprovechar la IA para mejorar todos sus productos existentes”.

En cuanto a su propuesta de limitar la inversión en el metaverso, Gerstner comenta que “aunque más pequeña que la inversión en inteligencia artificial, ha recibido la mayor atención y ha generado mucha confusión. Tal vez fue el cambio de nombre de la empresa a Meta lo que hizo que el mundo concluyera que estaba gastando el 100% de su tiempo en Reality Labs en lugar de AI o el negocio principal. Cualquiera que sea la razón, esa es sin duda la percepción”.

“Además, las personas están confundidas por lo que significa el metaverso. Si la empresa estuviera invirtiendo $1-2 billones de dólares por año en este proyecto, entonces esa confusión podría no ser un problema. Simplemente harías Investigación y Desarrollo en silencio y los inversores se centrarían en el negocio principal y los avances en IA”, agrega.

“En cambio, la compañía ha anunciado inversiones de 10-15 mil millones por año en un proyecto de metaverso que incluye en gran medida RA / RV / 3D inmersivo / Horizon World y que puede tardar 10 años en producir resultados. Una inversión estimada de más de 100 billones en un futuro desconocido es enorme y aterradora, incluso para los estándares de Silicon Valley”, advierte el accionista de Meta.

Y cierra Gerstner: “siento un profundo respeto y admiración por los fundadores que continúan trabajando, inspirando e inventando mucho después de que la motivación financiera se haya ido. No pasa un día en el que no me encuentre usando los productos de Meta para comunicarme, conectarme y entretenerme, todavía asombrado por el poder de estos servicios.

“No tenemos demandas. Simplemente queríamos involucrarnos más y continuar compartiendo nuestros pensamientos como accionistas interesados. Creemos en este equipo. Sabemos que Meta tiene más alcance, más relevancia y oportunidades de crecimiento más increíbles que casi cualquier plataforma del planeta. Y estamos seguros de que sus inversiones a largo plazo en IA y la próxima generación de comunicaciones seguirán impulsándonos a todos hacia adelante”.

