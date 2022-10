Foro Forbes Tech Future | Las empresas tienen que ir de menos a más en el metaverso

Nadie aprende a nadar con tutoriales en YouTube, pues para aprender a nadar es necesario meterse a la alberca; lo mismo pasa con el metaverso, consideró Israel Santiago de Rubín, presidente de LDM Holding durante el Foro Forbes Tech Future, que en esta edición abordó el potencial del metaverso como un nuevo canal para hacer negocios.

En el Foro Total Play, en la plaza comercial Antara, expertos que participaron en el panel “Metaverso: un mundo digital para conectar con el consumidor” coincidieron en que el entorno virtual abre nuevas oportunidades para hacer negocio, pero las empresas deben probarlo de menos a más, con proyectos a pequeña escala y que luego escalen.

“El principal reto del metaverso es el desconocimiento. No necesariamente todas las posibilidades del metaverso están disponibles ya. Para la industria, el no conocer o no saber qué hacer en el metaverso es un reto, quieren estar, pero todavía no saben cómo. Tienen que hacer estrategias, hablar con expertos, hacer pruebas”.

Cecilia Partida, directora general de Nielsen IQ, comentó que “desde el punto de vista del consumidor, el principal reto tiene que ver con darle la confianza de la seguridad y la salvaguarda de los datos personales. A través de nuestros estudios seguimos viendo, hay desconfianza en el uso de plataformas virtuales o digitales, pero se puede sortear”.

Para ella, las marcas y empresas deben estar “en el metaverso, pero no de manera aislada, la estrategia debe ser omnicanal, el metaverso es un canal más de compra y la expectativa de expansión que se tiene es que el los próximos dos años el 25% de la población estará pasando un poco más de una hora en el metaverso, es importante estar ahí pero con estrategia integral y omnicanal”.

De acuerdo con datos de Nielsen, “el 29% de los mexicanos no conocen el metaverso, de los que sí lo conocen, el 6% aún está indeciso o no tiene interés en estos mundos virtuales. Hay una gran oportunidad de desarrollo de estos entornos virtuales para ganar penetración, adquirir nuevos usuarios mostrando los beneficios que estas plataformas tienen para el consumidor”.

Michel Rojkind, socio fundador de Rojkind Arquitectos, quien participó en la conformación de la Casa José Cuervo en el metaverso, recomendó a las marcas y empresas acercarse a las agencias más actualizadas o expertas “en poderlos llevar de la mano al metaverso. Primero es como meter el dedo a la alberca, luego el brazo, luego todo el cuerpo”.

Coincidió también en que aquella empresa o marca “que no entienda la importancia del metaverso, no van a entender por dónde irá esta tendencia más adelante. No es que lo tengan tan claro, pero se trata de que se avienten a probar algo de lo que está pasando. Entre más gente esté involucrada más claridad tendrá el metaverso de cómo se va a definir”.

