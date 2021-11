Hospital Angeles Health System. Servicio médico privado de calidad superior para tu familia

La medicina privada más avanzada despega hacia un nuevo universo de calidad y desarrollo superior para el bienestar de la salud humana a través de un nuevo concepto de atención médica: Hospital Angeles Health System, un Sistema Integral de Salud Privada en México que se posiciona como un referente innovador para brindar el máximo bienestar a cada paciente y sus familiares.

Este sistema integral está conformado por cinco grandes ejes que transforman la atención médica privada en México:

Tecnología

DA VINCI. Es un equipo de cirugía robótica que se utiliza para múltiples procedimientos quirúrgicos: cirugía general, cirugía de tórax, cirugía pediátrica, ginecología, urología, oncología y cardiología.

Está controlado por un cirujano que opera desde una consola y se diseñó para facilitar la cirugía compleja empleando un enfoque mínimamente invasivo. Este factor permite superar las limitaciones propias de la cirugía abierta y laparoscópica, potenciando en términos de visión, precisión y control las habilidades del cirujano.

El robot da Vinci no es autónomo, requiere en todos los casos la intervención y toma de decisiones de un profesional que actúe como operador humano para todas las acciones.

PET-CT VEREOS. Una excelente alternativa para detectar con mayor precisión enfermedades de varios tipos, pero fundamentalmente oncológicas. Se ha convertido en una de las técnicas de escaneo más importantes en la medicina actual.

Permite resultados precisos y tratamientos más eficaces al ser el primer sistema completamente digital en el mundo, que reúne las características electrónicas, físicas y de ingeniería necesarias para una gran calidad en cuanto a la exactitud de los diagnósticos.

Además de mayor precisión, el PET VEREOS PHILIPS ofrece múltiples ventajas como detección de lesiones hasta 5mm, mitad de la dosis de radiación, escaneos más rápidos y dos veces mayor resolución.

Este nuevo equipo también cuenta con características que mejoran la experiencia de los pacientes, ya que contiene un túnel más corto y permite un escaneo más veloz, de modo que los pacientes pasan menos tiempo en éste. Además, contiene una iluminación integrada que genera una atmósfera tranquilizadora.

O-ARM. Un equipo avanzado diseñado para proporcionar imágenes en 2D y 3D, así como imágenes fluoroscópicas en tiempo real durante las intervenciones quirúrgicas. También es útil en cirugías de cráneo, cadera y oncológicas, además de prótesis de rodilla.

Hospitalidad

Con la finalidad de elevar la experiencia de los pacientes en los hospitales se han desarrollado nuevos estándares de servicio. Para Hospital Angeles Health System, Hospitalidad es brindar atención y calidez en la experiencia al paciente a través de servicio, calidad y eficiencia.

Ecosistema digital

Son todas las plataformas digitales que ayudan a la práctica médica y a la experiencia de pacientes:

Angeles Clínico: busca brindar un servicio moderno, seguro, exclusivo, personalizado y certificado por el hospital donde el paciente pueda consultar resultados de exámenes médicos y llevar un historial de su estado clínico.

Angeles Digital: Es un espacio único que contiene recursos de gran utilidad e información de interés para pacientes, localización del Hospital Ángeles más cercano, servicios, horarios, historial de consultas y resultados de laboratorio.

Además, los pacientes tienen fácil acceso al directorio médico, con la opción de seleccionar un especialista y su centro hospitalario.

Telemedicina (by Ever health): Esta plataforma de telemedicina ayuda al médico y paciente a estar en constante comunicación e interacción, por lo tanto, no hay nada que les impida darle seguimiento a enfermedades o tratamientos de manera oportuna.

Los beneficios son consulta médica desde cualquier lugar sin desplazamientos innecesarios, asistencia médica en situaciones de aislamiento obligatorio y tratamiento médico en caso de enfermedad durante un viaje.

Unidades de negocio Estratégicas

Farmacia Ángeles: Proyecto que actualmente se encuentra en expansión para mejorar la experiencia de adquisición de medicamentos y productos dentro de nuestros hospitales.

Laboratorio Ángeles: Ofrece una gama amplia de pruebas de mediana y alta especialidad con la tecnología más avanzada en el mercado y operada por personal altamente capacitado. Cuenta con más de 2,000 tipos de estudios y entrega de resultados en tiempos óptimos para apoyar al diagnóstico y tratamiento oportuno.

Expansión

El equipamiento, renovación y ampliación de las sedes de Hospital Ángeles ahora tienen mayor presencia en el país gracias a las siguientes acciones:

Remodelación y ampliación de Hospital Angeles Pedregal y Hospital Angeles Mocel, así como la expansión de Hospital Angeles Interlomas, Hospital Angeles Acoxpa, Hospital Angeles Lindavista.

Además, Hospital Angeles Health System trae consigo la inauguración del nuevo Hospital Angeles Universidad y la construcción de Hospital Angeles Querétaro Centro Sur.

Hoy más que nunca, invertir en el bienestar integral de nuestra salud es clave para mantener un estilo de vida óptimo, que nos permita alargar nuestra expectativa de vida con calidad. Hospital Angeles Health System lo hace posible, inspirando confianza y dedicación en la salud de cada paciente a través de una oferta médica superior.