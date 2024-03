Infección cerebral diagnosticada en Ecuador fue tratada en 48 horas por Baylor St. Luke’s

Francisco Laso es un ingeniero mecánico que vive en Quito, Ecuador. Hoy podría no estar vivo si no hubiera recibido una segunda opinión virtual del Dr. Ganesh Rao, de Baylor St. Luke’s Medical Center, desde el corazón de Houston, Texas.

El paciente se sometió a una cirugía sinusal en su país de origen y desarrolló una grave infección bacteriana. Después de tan solo una semana, la infección se había extendido a su cerebro. El hijo de Francisco es médico neumólogo y lo remitió al embajador médico internacional de Baylor St. Luke’s en Ecuador, Nelson Maldonado. Este médico facilitó una consulta con el Dr. Rao, que también se desempeña como presidente de neurocirugía en el Baylor College of Medicine.

Ganesh Rao examinó de manera remota la resonancia magnética de Francisco, reconoció la urgencia y programó la cirugía de inmediato. Esa misma noche, el paciente tomó un vuelo de Quito a Houston para someterse al día siguiente a una cirugía de ocho horas.

“Si el absceso hubiera seguido creciendo, podría haber causado problemas neurológicos, dolores de cabeza y convulsiones. Se hubiera diseminado por todo el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, lo que podría haber sido mortal”, explica el Dr. Rao. “Francisco viajó a Houston de inmediato y nuestro equipo lo trasladó rápidamente a cirugía”.

El Dr. Rao le practicó una craneotomía: le abrió el cráneo, expuso el cerebro para extirpar el absceso y descartó la presencia de otras bacterias u organismos que tal vez debieran tratarse con antibióticos. Para ello, contó con un equipo multidisciplinario que incluía especialistas en neurología, enfermedades infecciosas y cuidados intensivos.

Francisco toleró bien la cirugía y se recuperó rápidamente con fisioterapia. Seis semanas después ya estaba de vuelta en su trabajo, viviendo su vida como si nada hubiese ocurrido. “Llevo una vida completamente normal y no tengo ningún dolor, así que soy muy feliz. Estoy perfecto. Fantástico. ¡Sin problemas!”.

Francisco Laso y familia | Foto: cortesía

Baylor St. Luke’s Medical Center es propiedad conjunta del Baylor College of Medicine y de St. Luke’s Health, que es parte de CommonSpirit Health, un organismo que supervisa el programa internacional.

Tania Matar, vicepresidenta del sistema de Servicios de Salud Internacional de CommonSpirit, afirma que cada año la institución atiende a más de mil pacientes en 85 países, superando diferencias culturales y lingüísticas, con apoyo personal para garantizar un trato amable y humano.

“La segunda opinión internacional a distancia es un nuevo programa que CommonSpirit Health International ha puesto en marcha con el fin de conectar a pacientes de otros países con nuestros médicos. La epidemia de COVID nos enseñó que el mundo virtual es una realidad. Nuestra tecnología de segunda opinión a distancia permite a nuestros especialistas evaluar el diagnóstico, las pruebas de laboratorio, los estudios de imágenes y el tratamiento de cada paciente para decidir si viajar al Baylor St. Luke’s Medical Center es la mejor opción para ese paciente”, explica Tania Matar.

Francisco se mostró muy satisfecho con la eficiencia del programa internacional. “No tuvimos que hacer muchos trámites, y en cuanto llegué me llevaron rápidamente a la unidad de cuidados intensivos”, recuerda. “Realmente me sorprendió la agilidad con la que el equipo internacional me atendió”.

El Dr. Maldonado ha sido testigo de los beneficios de tener acceso a Baylor St. Luke’s. Su propia madre depende del programa internacional para controlar su linfoma. “Le salvó la vida”, afirma. “Aquí, en Ecuador, no disponemos de la secuenciación genética necesaria para identificar los tratamientos más adecuados. Sin esas pruebas genéticas, hubiera tenido menos del 20% de posibilidades de sobrevivir. Ahora, es una sobreviviente de cáncer desde hace tres años”, explica.

Cuando se requiere tratar una enfermedad compleja, pacientes de todo el mundo habitualmente eligen Baylor St. Luke’s Medical Center, en Houston, Texas. Conoce más sobre esta institución de reconocimiento internacional en stlukesinternational.org