Adelanto de salario, ¿la solución para aliviar el estrés financiero de los mexicanos?

De acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, 17% de la población adulta del país acude a las casas de empeño para obtener crédito. Eso significa que cerca de 13 millones de mexicanos usa las más de 10 mil casas de empeño disponibles en todo el territorio nacional.

Que muchas de estas personas tengan que recurrir a préstamos bancarios (cuya tasa de interés ronda el 7% mensual, mientras que en una casa de empeño es de 3%) para financiar sus actividades, fue un foco rojo para el surgimiento de empresas mexicanas que brindan acceso a parte del salario del trabajador sin tener que esperar a la quincena.

La falta de liquidez aunada a la crisis económica ocasionada por la pandemia disparó el auge de estas empresas que ya existían en países como Estados Unidos y Reino Unido donde gozan de una penetración mayor.

Acceso a tu compensación tan pronto la ganes

Even Responsible Finance Inc., fundada en 2014, fue uno de los pioneros en ofrecer el salario on demand en Estados Unidos y su llegada ciertamente cimbró la forma en que tradicionalmente se procesa la nómina. Un estudio en ese país encontró que, en 2020, los trabajadores usaron este servicio 37 millones de veces, accediendo a casi seis mil millones de dólares, casi el doble de los dos años anteriores.

El modo de entrega de las ofertas de acceso de salario devengado depende del proveedor, algunas se integran directamente con los sistemas de nómina del empleador, mientras que otras se ofrecen directamente al consumidor. Even terminó de desarrollar su idea con el apoyo de Walmart y hoy tiene alianzas con otras grandes empresas como PayPal.

Otras compañías que se han abierto a esta posibilidad ven el acceso de pago anticipado como una forma de brindar beneficios innovadores en los lugares de trabajo para ayudar a los empleados a administrar sus vidas financieras.

Desde luego, este y otros programas de bienestar financiero han surgido a medida que los empleadores se dan cuenta de la importancia de aliviar el estrés monetario de sus trabajadores. Datos de la consultora PwC indican que las preocupaciones financieras son la mayor causa de estrés entre los empleados (59%), 35% afirman distraerse con sus finanzas mientras están en el trabajo.

Los empleadores que se preocupan por aliviar la carga de ese estrés financiero al ser más ágiles en el día de pago y al ofrecer beneficios de bienestar financiero creativos han detectado que su recompensa llega en términos de mayor productividad, compromiso y lealtad.

Es interesante que una nueva ola de empresas haya crecido en su búsqueda por ofrecer soluciones a la crisis de liquidez actual, muchas de ellas ofrecen a los trabajadores acceso temprano a hasta la mitad de su salario, generalmente por una tarifa. El beneficio clave del salario bajo demanda, en contraste con los créditos de nómina o los préstamos bancarios, es que el trabajador no tiene que pedir prestado dinero, pues se trata de un adelanto del salario que ya se ha ganado. De cierta forma, es una manera más barata y menos riesgosa de recibir efectivo más rápido.

Actualmente, se estima que menos del 5% de los empleadores estadounidenses utilizan el pago a pedido, esto de acuerdo con datos de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos. No obstante, se espera que esa cifra aumente hasta 20% para 2023 a medida que el valor de dichos programas se vuelva más claro.

¿Cuál es el escenario en México?

En nuestro país empresas del sector fintech, como Minu, YoDispongo y Klinc ofrecen a los trabajadores mexicanos la opción de disponer de parte de su salario diario trabajado sin esperar a la quincena.

“Gran parte de las soluciones disponibles para obtener liquidez generan más deudas, pues están más asociadas al empeño o al crédito, lo que termina siendo contraproducente”, indicó Rafael Niell, director de operaciones y cofundador de Minu en entrevista con Forbes México.

“En México, el 50 % del salario de los trabajadores se suele gastar en los primeros cinco días después del día de pago. Al no tener los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades principales como son las erogaciones para la salud, familia, alimento, y gastos del hogar, así como otros desembolsos, los trabajadores generan un estrés adicional y comienza a mermar su bienestar personal y familiar, lo que también impacta en su desempeño laboral”, señala un comunicado de la fintech Yo Dispongo.

Por su parte, Klinc ofrece una aplicación que permite a los empleados realizar pagos y retirar dinero de su sueldo 24/7, a través de código QR en tiendas de conveniencia y sin cobro de intereses para reducir el estrés económico de no poder hacer frente a emergencias y con ello, los efectos que puede tener en el desempeño laboral de las personas.

Tanto Minu como Klinc ofrecen también mucho contenido relacionado con finanzas personales sanas (administración del dinero, ahorro y más) con el afán de ayudar a los empleados a administrar sus vidas financieras con la mayor facilidad posible y evitar que sigan dentro del círculo vicioso de vivir al día.

El auge de estas soluciones a nivel nacional e internacional plantea varios escenarios, la pandemia ha propiciado parte de ese apogeo, pero es importante no perder de vista cómo seguirán madurando las empresas de este sector y cómo aprovecharán los trabajadores la solución del salario on demand sin terminar dependiendo de ese recurso, un riesgo que ya ha sido señalado por instancias estadounidenses. Sin duda este escenario nos invita a la reflexión.

