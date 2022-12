Aislinn Derbez, la actriz y empresaria que crea sus propios proyectos

Aislinn Derbez, actualmente, se encuentra trabajando en la empresa que fundó “La Magia del Caos”, una plataforma de bienestar que arrancó como un podcast. También está enfocada en la empresa AMAI, que consiste en una línea de productos de belleza con presentación en barra que busca reducir el consumo de empaques de plástico.

“Yo creo que había muchos sueños que tenía miedo de cumplir. Eran sueños que tenía desde hace muchos años […] Como que siempre mi papá me asustaba un poco de que ser empresario era peligroso, era delicado […] y que no era tan fácil de lograr […] Me atreví hace un par de años, que dije ‘voy a hacer lo que realmente es mi sueño’”.

Aislinn revela que esto es además de la actuación, lo que también le resulta muy apasionante. Y es que también quiere dirigir y producir. “Ya no estoy tan interesada en que me ofrezcan proyectos, sino que quiero crear los míos”.

“La Magia del Caos”, explica, le ha permitido enfocarse en otra de sus pasiones, que es la salud mental, el desarrollo personal y la educación. Sobre este tema, dice, ha podido conocer a una gran cantidad de especialistas. “Las plataformas de redes sociales fueron las que me ayudaron a comenzar esta fusión, donde puedo usar una plataforma que tiene mucha visibilidad. Y gracias a lo que he construido como actriz le puedo dar visibilidad a estos otros sueños”.

Aislinn Derbez,actriz, productora y fundadora de La Magia del Caos. 10 de noviembre 2022. Foto: Oswaldo Ramírez

Aislinn considera que dar estos saltos requiere de mucha valentía, porque también implica atreverse a incomodar a otros. “Que no te importe si otros se ofenden porque tú estás creciendo más. No es fácil para la mayoría de las mujeres; como que está mejor visto en hombres que en mujeres. A veces en mujeres implica sacrificar muchas cosas”.

La actriz y empresaria admite no haber estudiado nada relacionado con administración de empresas, pero ha logrado aprender en el camino. “Ha estado lleno de obstáculos y de baches. De estar a punto de perder la empresa, de darla de baja, a punto de decir me rindo, a punto de decir no entiendo qué estoy haciendo […] Entonces todo eso es muy estresante, y fue como aguantar […] Hasta que de repente empezamos a ver la luz al final del túnel. Y estoy muy contenta de haberme mantenido ahí”.

Aislinn también realizó una colaboración con Morena Corazón para lanzar dijes relacionados al bienestar emocional y la creación de una línea de sudaderas con Merkaba. “La Magia del Caos” es uno de los podcasts más escuchados en plataformas digitales.

“Se necesita mucha perseverancia, y sobre todo entender que vas a fracasar todo el tiempo al principio […] Los primeros años son de puros fracasos, y si no se tiene el temple y la fuerza para aguantarlos, y sobreponerse y levantarse, es difícil que puedas continuar”.