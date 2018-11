Alfonso Romo advierte ‘pérdida de confianza fuerte’ en el nuevo gobierno

Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, consideró que la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ocasionó una “pérdida de confianza fuerte” en el nuevo gobierno federal.

Aunado a esto, el asesor del presidente electo Andrés Manuel López Obrador calificó de “tropezón” la iniciativa para limitar las comisiones bancarias presentada por los senadores de Morena Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, y Bertha Caraveo, ambos de Morena.

“Nos equivocamos en el proceso (de la consulta), eso lo digo a título personal. Se hizo con la mayor voluntad y el resultado fue una pérdida de confianza fuerte, más de la que podíamos imaginar”, manifestó Romo en un encuentro con la comunidad judía realizado el lunes 12, de acuerdo con lo publicado hoy por el diario Reforma.

“La semana pasada a una senadora de Chihuahua (Caraveo) se le ocurrió presentar una iniciativa de ley para regular la banca, sobre todo en las comisiones, y fíjense lo sensible de haber perdido la confianza, una iniciativa que ni siquiera había sido aprobada, para qué les digo lo que vivimos el jueves pasado, ustedes lo vieron”.

El futuro funcionario narró que platicó inmediatamente con López Obrador y actuaron para calmar los mercados.

“Estamos de aquí en adelante, con este tropezón −y seguro va a haber otros−, decididos a conquistar la confianza otra vez de todos los inversionistas”, externó.

Al encuentro, realizado en el Museo de la Memoria y Tolerancia, acudieron 150 invitados entre los que figuraron Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda; Eduardo Tricio, presidente de Grupo Lala, e Isaac Chertorivski, presidente de Caza de Estrategias Latinoamérica, detalló el rotativo.

Monreal defiende libertad de senadores

Ricardo Monreal descartó que su iniciativa para limitar a los bancos en su cobro de comisiones haya sido un tropezón y afirmó que los senadores de Morena tienen la libertad para presentar las leyes o reformas que consideren pertinentes.

En entrevista con Reforma, el coordinador de la bancada morenista confirmó que el día que presentó la iniciativa, la cual causó que la Bolsa Mexicana de Valores tuviera una fuerte caída, recibió una llamada del presidente electo.

“Me dijo textualmente: ‘Ricardo, me habló Alfonso Romo y está preocupado por una iniciativa que se presentó. ¿En qué consiste?’. Le dije: ‘Consiste en esto, en esto y en esto..’. Me dijo: ‘Es la libertad de los legisladores'”, relató.

El legislador indicó que López Obrador no supo que sería presentada la propuesta en el Senado.

“Creo en la autonomía de los Poderes. Sí tenemos una agenda prioritaria en la que nos ponemos de acuerdo. Cada viernes me reúno con él para revisar la agenda, pero los legisladores tenemos libertad para presentar lo que queramos”, aseveró.

En el mismo sentido, Monreal descartó que detrás de la presentación de su iniciativa estuviera un acuerdo entre él y el mandatario electo, como ha señalado articulistas de la prensa.

“No lo aceptaría ni Andrés Manuel ni yo. He visto columnas de que a lo mejor era un asunto pactado entre el coordinador del grupo y Andrés, uno el bueno y el otro el malo; no, no es así. Nunca me prestaría a un juego de simulación para generar condiciones de distinto tipo”, expresó.

Por otro lado, el coordinador parlamentario llamó a los banqueros a no espantarse por planteamientos para limitar sus ganancias.

“(Les diría) Que no se asusten, que es una iniciativa, que no somos suicidas, pero que sí vamos a seguir insistiendo en que deben moderar sus ganancias. En eso no voy a declinar. Es el momento de actuar y ellos tienen la palabra”, afirmó en la entrevista.