BMV y Wall Street caen por preocupaciones sobre comercio global

Reuters.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descende este martes después de cuatro sesiones consecutivas de ganancias, contagiada por preocupaciones de los inversionistas sobre el comercio global, luego del anuncio de Estados Unidos de que aplicará aranceles a varios productos europeos.

El referencial índice S&P/BMV IPC, integrado por las acciones de las 35 firmas más líquidas del mercado, bajaba 0.3% a 45,301.97 puntos, a las 10:03 horas. En las cuatro jornadas previas, la bolsa acumuló un rendimiento del 4.87%.

Los títulos de la minorista y embotelladora Femsa encabezaban el retroceso, con 0.73% menos, a 180.89 pesos, seguidos por los de Walmart de México , la mayor cadena minorista del país, que perdían 1.28%, a 55.70 pesos.

El presidente Donald Trump dijo este martes que Estados Unidos impondrá aranceles a productos procedentes de la Unión Europea, un día después de que su representante comercial propuso una lista de importaciones como represalia por los subsidios europeos a la aviación.

En tanto, Wall Street cae también después de la amenaza de Trump, mientras que las perspectivas bajistas del FMI para el crecimiento mundial se sumaron a las preocupaciones sobre una desaceleración económica provocada por las disputas comerciales.

Las acciones del sector industrial, muy sensible al comercio, son unas de las más afectadas en la sesión, al caer 1.15%, seguidas por las pérdidas registradas en los segmentos de energía, materias primas y finanzas.

Las acciones de Boeing Co caen 1.3% antes de que la empresa divulgue las cifras de pedidos y entregas de aviones en marzo. En tanto, 3M Co y Caterpillar Inc pierden más de 1%, afectando al Dow Jones.

Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a cientos de productos europeos el lunes como represalia por los subsidios otorgados a Airbus. En respuesta, un funcionario de la Unión Europea dijo que el bloque comenzó los preparativos para tomar represalias por los subsidios de Boeing.

En su tercer recorte significativo desde octubre a sus perspectivas, el FMI afirmó que algunas de las principales economías, incluyendo a China y Alemania, podría requerir medidas de corto plazo para apoyar el crecimiento.

La perspectiva del FMI también se sumó a las preocupaciones sobre la próxima temporada de ganancias, que los analistas esperan que muestre la primera contracción trimestral de las utilidades desde 2016.

A las 9:46 horas, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 188.49 puntos, o 0.72%, a 26,152.87 unidades, mientras que el S&P 500 caía 14.29 puntos, o 0.49%, a 2,881.48 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 14.471 puntos, o 0.18%, a 7,939.41 unidades.

