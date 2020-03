Seguridad privada, una industria con apertura hacia la inclusión femenina

En las últimas dos décadas el liderazgo femenino ha alcanzado diversos sectores empresariales en México, siendo la seguridad privada uno donde la figura de la mujer cada vez toma más importancia, por lo cual Forbes México charló con Alejandra Nava, directora de MSI Contigo, un programa creado para estar más cerca de los colaboradores, impulsado por Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

En este sentido, MSI Contigo se une al escenario de seguridad para la mujer desde una las empresas de seguridad privada con mayor renombre en el país.

“Para nosotros es realmente importante conformar equipos donde se ejerza la equidad de género, pues contrario a lo que muchas personas podrían pensar sobre la industria de la seguridad privada, en Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial se ha creado MSI Contigo, un canal de apoyo y denuncia para escuchar a nuestros elementos femeninos”, señala Alejandra Nava, directora del proyecto.

MSI Contigo es ese mediador que está abierto a escuchar las quejas de sus trabajadoras con respecto a conductas inapropiadas por parte de sus superiores o jefes en turno, como acoso y maltrato.

Desde tu perspectiva, MSI trabaja con la inclusión femenina como parte de los valores de la marca.

“He visto que la inclusión femenina dentro de esta empresa nos ha favorecido en los números e incluso en nuestro posicionamiento como marca, pues cada vez tenemos más mujeres ocupando cargos importantes dentro de la empresa y eso se nota allá afuera, los clientes hacen comentarios positivos. En GMSI ser mujer no es una limitante para alcanzar una jerarquía institucional. Los límites están en nosotras, pero con disciplina y lealtad el camino se hace más corto”, afirma Alejandra Nava.

Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial ha incorporado un mayor número de mujeres dentro de su fuerza operativa y nivel directivo. Para la empresa, ambos sexos son importantes en los procesos operativos, sin embargo, es una realidad que cada vez hay más mujeres responsables de unidad de negocio y en las direcciones corporativas.

En este escenario, Alejandra Nava ascendió a la dirección de MSI tras cinco años de trayectoria en Grupo Multisistemas.

“Ingresé como gerente en el corporativo, posteriormente la empresa se percató de mi capacidad y me dio la oportunidad de crecer, incluso me apoyó para realizar una maestría. Posteriormente, me nombraron directora de uno de los proyectos más importantes para el grupo: MSI Contigo”.

“MSI Contigo busca caminar de la mano con cada uno de nuestros empleados para lograr su satisfacción y que puedan sentirse verdaderamente parte de Multisistemas, y vislumbren lo que esta empresa está dispuesta a hacer por ellos”.

Para Nava, “es una satisfacción muy grande pertenecer a Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, pues es una empresa donde se incluye a las mujeres desde un inicio, donde se les toma en cuenta, se les escucha y se les brinda una posibilidad real de crecimiento laboral y personal. Es un orgullo ser parte de esta gran familia”, concluye.

