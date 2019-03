‘Captain Marvel’ lidera taquilla con 153 mdd en fin de semana de lanzamiento

“Captain Marvel”, protagonizada por Brie Larson, termina un heroico fin de semana de estreno con 153 millones de dólares recaudados en América del Norte en 4,310 salas, reviviendo una apagada taquilla en 2019.

“Captain Marvel” sumó 302 millones de dólares a nivel internacional, llevando a un estimado global de fin de semana de apertura a 455 millones de dólares, el sexto mayor debut de todos los tiempos.

La cinta superará a la entrega de Disney “Rogue One: A Star Wars Story” que registró el decimoséptimo lugar en el fin de semana de apertura con 155,1 millones de dólares en 2016. Será además el mejor debut desde “Incredibles 2” con 182 millones de dólares en junio.

La taquilla total doméstica para 2019, que se había desplomado un 27% antes de este fin de semana, ahora se ubica un 21% por debajo a 1,790 millones de dólares, de acuerdo a Paul Dergarabedian, analista de medios de Comscore.

El tercer fin de semana de “How to Train Your Dragon: The Hidden World” de Universal lideró el resto de las entregas con 14,7 millones de dólares en 4,402 salas para un total local de 17 días de 119,7 millones de dólares.