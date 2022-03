Certidumbre jurídica y transparencia, desafíos para el capital privado: Saval

Para Arturo J. Saval, presidente de Nexxus Capital, ha sido muy claro el apoyo del capital privado en varios sectores durante los últimos años. Sobre todo, explica en entrevista para Forbes México, en el de bienes raíces, en los relacionados con la industria, la transportación y en los que han recibido venture capital, entre otros. No obstante, dice “el capital no tiene bandera, se mueve hacia donde ve las mayores oportunidades de crecimiento y, por lo tanto, la posibilidad de los mejores retornos”.

En este sentido, agrega, el capital que ha sufrido un poco más es el que está enfocado a inversiones de oficinas o residencial. Lo mismo que el capital de crecimiento –el dedicado a invertir en empresas medianas–. Este escenario ha sido resultado del decrecimiento de la economía y del periodo de pandemia. “No han sido los mejores años de la macroeconomía y, por lo tanto, tampoco para hacer nuevas inversiones. Sin embargo, pues ahí está mucho capital disponible para continuar acelerando el crecimiento del país”, dice.

De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), en su reporte “Panorama de la Industria de Capital Privado en México”, hasta el cierre del año 2020, el capital comprometido acumulado de la industria en México es de 63,500 mdd –ha mantenido un crecimiento anual compuesto de 13% en los últimos 10 años–.

La crisis por pandemia afectó a la industria en dos sentidos, agrega Saval. Por un lado, las inversiones que ya se encontraban en curso se vieron ralentizadas. Por otro, hubo pocos apoyos fiscales, laborales y, en algunos casos, crediticios. Esto dio como resultado que un gran número de empresas pequeñas y medianas tuvieran afectaciones. De acuerdo con información del centro de investigación política IMCO a mayo del año 2021, todavía faltaban por recuperar dos millones de empleos perdidos durante la pandemia. De las industrias que mayores afectaciones tuvieron están la turística y la restaurantera. “Entonces, te diría que una buena parte de la dedicación que tuvimos, quienes manejamos capital privado, a los dos años, prácticamente, que se están cumpliendo desde que inició la pandemia, fue mantener las empresas […] mantener las fuentes de trabajo”, dice.

Lee: Inversiones salen de mercados emergentes, pero no de Latinoamérica: BID

Un segundo aspecto a destacar, agrega, son las nuevas inversiones de venture capital en empresas relacionadas con la tecnología, sobre todo ligadas a los segmentos de servicio y los métodos de operación remota, entre otros. En este rubro la inyección de capital ha sido sobresaliente. De acuerdo con la AMEXCAP, tan solo en el año 2020, se realizaron inversiones por al menos 1,300 mdd.

“El país, donde se alentó brutalmente es en la parte de infraestructura, porque por las decisiones de la administración de cancelar, primero, grandes proyectos de infraestructura, como el aeropuerto, es todo un tema. Y el segundo, todo lo que tiene que ver con la reforma eléctrica. Y eso frenó indudablemente el apetito de cualquier inversionista a invertir en esos segmentos, hasta que el polvo se asiente”, dice.

El sector eléctrico, explica, es uno de los que recibe mayor inversión de capital privado. Esto, debido a las curvas de rendimiento y a los plazos largos; factores muy afines en cuanto a las expectativas de rendimiento que tienen inversionistas, como los fondos de pensiones. “Cuando el año pasado se lanza la iniciativa de reforma eléctrica, el efecto inmediato, pues fue la suspensión de cualquier plan de inversión en esos campos. Y ese no es un problema de cuestión ideológica, es un problema de demanda y oferta”, dice.

Para el experto en capital privado, existe un aspecto que muchas veces se toma por obvio, pero no lo es tanto: “Con todo el capital emprendedor, si no hay inversión eléctrica, pues tampoco funciona. Todo el capital que se dedica a exportación, si no hay energía eléctrica, tampoco funciona. Entonces, es un prerrequisito fundamental para el desarrollo continuo del país”.

Arturo Saval considera que no solo desde el punto de vista como fondo de capital privado, sino como mexicano, de los aspectos económicos que mayor preocupación presenta es la certidumbre jurídica: “Tú no puedes meterte a jugar a una cancha y que a medio partido te cambien las reglas de juego […] Y no estoy juzgando de que esté bien o mal. Lo que no puedes tener es una volatilidad, porque entonces sí te abstienes de invertir. Te vas a otro país”, dice.

Otros requisitos indispensables para motivar la inversión, agrega, es la transparencia. Por ejemplo, abunda, la consistencia en temas fiscales. Asimismo, lo relacionado con el tema laboral, aspecto que, comenta, ha sufrido en términos de volatilidad: “Hay momentos en los que no sabes si el sindicato es de verdad o no. No sabes si la autoridad va a estar en una postura o no. Todo, de nuevo, tiene que ver con un tema de certidumbre jurídica”, concluye.

México continúa siendo un lugar atractivo para la inversión

Aspectos como la edad promedio de la población (29 años), el hecho de que gran parte de la gente esté familiarizada con el uso de dispositivos móviles, la ubicación geográfica, la existencia de recursos naturales para agregar valor –como en el caso de las food tech y la tecnología de alimentos– y las características de los mexicanos como trabajadores son algunos de los aspectos que mantienen a México como un país muy atractivo para la inversión. “El mexicano trabaja, y trabaja mucho. Somos de los trabajadores más rentables del mundo”, dice.

En el marco de la Cumbre 2022, Capital Privado, la AMEXCAP reconoce, de manera especial, a Arturo J. Saval con el “Alebrije AMEXCAP a la Trayectoria”, por su trabajo, contribución e impacto a favor de la Industria de Capital Privado.

Arturo J. Saval es presidente de Nexxus Capital y cofundador de los Fondos operados por Nexxus, uno de los principales administradores de Fondos de Capital Privado en México. Tiene más de 35 años de experiencia en capital privado, banca de inversión y banca múltiple. Ha participado en un gran número de fusiones y adquisiciones, colocaciones privadas y públicas de deuda y capital, y en múltiples proyectos de asesoría financiera.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información.