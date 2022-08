Chile en nogada sufre efectos del clima y la inflación: aumenta 112%

EFE.- Los chiles en nogada, platillo tradicional de la época de fiestas patrias, padece los estragos del clima y la inflación en Puebla, estado del que es originario, donde los costos de producción se han hasta duplicado.

Las granizadas en los terrenos de cultivo del municipio San Nicolás de los Ranchos han ocasionado que los ingredientes del platillo, como el chile, la nuez y la granada, escaseen y aumenten sus costos hasta en 112%, según productores consultados este lunes por Efe.

El chile poblano, ingrediente principal para este platillo barroco, actualmente alcanza los 40 pesos por kilo, reveló el productor de chiles Herminio Jiménez, quien afirmó que antes de la pandemia de Covid-19 el kilo costaba unos 18 pesos.

El productor lamentó que esto ha complicado la venta porque los clientes no llegan a su comunidad a buscar los ingredientes como se hacía cada año, debido a que la región es de las más productoras de manzana panochera, pera lechera, durazno y nuez.

“Nos afectó lo que no llovió, por esa razón se elevó, el costo antes de la pandemia oscilaba entre 15 y 18 pesos, ahorita anda entre 35 ó 40 pesos el kilo, la gente no tiene dinero y no ha comprado como en otros años, pero vamos en una venta lenta”, narró.

Por sus ingredientes, la temporada de chiles en nogada es de julio a septiembre, según la Secretaría federal de Turismo, por lo que es un platillo típico de las fiestas patrias de México, que el 16 de septiembre celebra el Día de la Independencia.

Chile en nogada padece efectos del clima e inflación

La receta se originó en 1821, según la versión más popular, en el convento de Santa Mónica, en Puebla, donde monjas crearon el platillo con los colores verde, blanco y rojo de la bandera del Ejército Trigarante, del general Agustín de Iturbide, para celebrar la firma de los Tratados de Córdoba el 24 de agosto de 1821.

Pero ahora, además de la inflación, las frutas utilizadas para el relleno, como la manzana y la pera, han resultado dañadas por golpes de granizo.

La producción ha sido menor porque tienen que separar las manzanas, peras y duraznos dañados, según indicó Concepción Carbino, productora de frutas.

“A la gente no le gusta, pero no tiene otra cosa más que el piquete que le ocasiona el granizo, pero creen que les vamos a vender cosas malas”, expuso.

En este sentido, refirió que el durazno está escaso, por lo que cuesta 40 pesos, mientras que la manzana cuesta 40 pesos el kilo y la pera 35 pesos el kilo.

La nuez, que es fundamental para preparar la salsa de nogada, también sufrió estragos por la misma causa del temporal, informó Irma Ochoa, quien por más de 30 años ha cosechado el fruto.

Los costos de los ingredientes sufrieron incrementos

El costo ha subido entre 20 y 40 pesos por el ciento de nueces, es decir, que ahora puede alcanzar de los 70 a los 200 pesos, por lo que este es el más caro de los ingredientes.

La cocinera Esperanza Ochoa empezó desde niña a limpiar la nuez para su abuela y después comenzó a preparar junto a su madre este alimento para venderlo cada año.

Ahora, tiene que ofertarlo en 250 pesos para tener beneficios y lograr que los comensales degusten el plato con los ingredientes originales.

También expuso que su costo ha subido 50 pesos por los incrementos de los precios del aceite, huevo, queso, frutas y el chile.

Pese al panorama, la comensal Alma Hernández se dijo satisfecha por comer un chile en nogada de buen sabor y tamaño en la feria tradicional de San Nicolás.

“Hay lugares más caros, donde está hasta 350 a 400 pesos y los costos de la Feria de San Nicolás son un precio justo”, comentó.

