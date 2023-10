Cómo lograr autoridad profesional: 15 pasos para afianzar tu reputación

En el competitivo mundo profesional actual, alcanzar y mantener una autoridad infinita en tu campo es un desafío que pocos logran. Sin embargo, es posible con conocimiento, continuidad y esfuerzo. Si lo que deseas es embarcarte en este viaje hacia la excelencia, hay una metodología específica desarrollada por Vilma Núñez, la referente en marketing digital y marca personal de Hispanoamérica.

En el marco del evento de negocios WakeUp Conferences, realizado en Lima, Perú, Núñez expuso su metodología de “Autoridad Infinita”, y quienes la conocemos podemos afirmar que se basa en su propia experiencia.

Ella, junto a su equipo, ha ido construyendo una imagen que avala la excelencia de sus productos y servicios. Actualmente es CEO de sus empresas Convierte Más desde Miami, tiene su Universidad autorizada por el estado de Florida, brinda decenas de conferencias anuales, y entrena como mentora a miles de personas en habilidades de marketing digital, marca personal y mentalidad de éxito.

Recientemente ha lanzado su libro “De invisible a Invencible”, con el lema “Transforma tus talentos en una marca personal auténtica, influyente y rentable”; y también ha escrito “La brújula de los negocios digitales”, todos rankeados con cinco estrellas en las principales plataformas de venta mundiales.

“Yo me considero una self-made CEO, apasionada e intensa (sí, eso me dicen), que crece y escala siempre con el propósito de servir a los demás, ayudarlos a tener éxito e impactar con sus marcas. Siempre con ética y humildad”, comenta Vilma, que, además, es parte del consejo de Forbes 500, tiene alianzas con Grant Cardone y John Maxwell, y comparte miles de contenidos en forma gratuita en todo tipo de redes y medios.

Los 15 pasos para alcanzar la autoridad profesional infinita

Si consideras que tu título universitario, un cargo o cierto aval de un círculo profesional son suficientes para destacarte en el mundo actual, quizás quieras considerar algo más para tener autoridad infinita en tu campo.

La autoridad infinita se refiere al principio de influencia establecido de tal forma que no habrá forma de que tu nombre no aparezca mencionado en cualquier cosa relacionada con tu actividad.

Cuando te transformas en referente de lo que sea, avalado por tus credenciales, calidad, ética y cumplimiento, la autoridad se va consolidando, y se afirma en la reputación personal y profesional. Si a eso le agregas la autoridad en tu campo, puedes convertirla en un proceso virtuoso infinito, que se sigue expandiendo y creciendo más y más.

Inspirados en su modelo, hay quince pasos esenciales que ella ha utilizado para consolidar su carrera y afianzar su reputación positiva en el mercado:

Metodologías, patentes e invenciones: Vilma destaca la importancia de la innovación constante, la creación de nuevas metodologías y el registro de patentes como formas de demostrar tu experiencia y liderazgo. Anímate a crear modelos, gráficos, procesos; ilustra y enseña a otros para expandir el legado. Vuélcalo con tu sello propio y ponlo a disposición del mercado: es un imán irresistible.

Certificaciones: La creación de certificaciones relevantes en tu industria valida tu conocimiento y habilidades, construyendo una base sólida para tu autoridad. Comparte lo que sabes y monetízalo. A su vez, sigue creciendo y certificándote en todo lo nuevo: de esta forma te mantendrás siempre activo, en un desarrollo constante.

Resultados sobresalientes: Demostrar un historial de resultados excepcionales es esencial para ganar confianza y credibilidad en tu campo. Si no puedes mostrar con casos prácticos, verificados y tangibles, tu posicionamiento será débil. “Hoy estamos en la era de la acción, de la tracción, de lo concreto, y eso es lo que trae la monetización”, afirma Núñez.

Presencia omnicanal: Una de las estrategias clave para conseguir una autoridad profesional infinita es desarrollar tu presencia sólida en todos los canales digitales, que te permitan llegar a una audiencia más amplia y diversa, Además de tu público nicho. Combínalo con el networking presencial, y verás como el nivel de autoridad crece paulatinamente. No es instantáneo: es un proceso de construcción.

Docu-selling: Esta denominación creada por Vilma es tan relevante como tus títulos y diplomas. Se trata de que registres absolutamente todo lo que haces a nivel personal, con fotos, videos, testimonios, posicionamiento en la web; es decir, tener registros que avalen con imágenes tu conocimiento y experiencia.

Las personas captamos un 66% de la información y contenidos en forma visual; por lo que llevar un registro desde ahora mismo de cada actividad que realices es una de las mejores formas de palancas que activarás cuando sea conveniente, al comunicar tus logros y objetivos. Además, creas contenido suficiente para tus acciones en redes y distintas plataformas, con una buena estrategia y tácticas detrás.

Apariciones en medios: Ser una fuente de confianza para los medios de comunicación te coloca como un experto en tu industria. Esta estrategia la sigue quien escribe este artículo desde hace tres décadas, y te permite no sólo comunicar tus ideas y agregar valor a las personas, sino que vas armando una agenda de contactos de alto valor alrededor del mundo. Cuando entras en lo que se llama la “agenda setting” del periodismo, puedes tener la certeza que estarás entre los primeros dos nombres que consultarán sobre tu tema cuando sea el momento.

Reconocimientos y premiaciones: Los premios y reconocimientos destacan tus logros y refuerzan tu estatus como líder en tu campo. Si bien no puedes forzar que te los entreguen, sí puedes alentar a otros, felicitar, reconocer, y, de esta forma, llamarás la atención de quienes organizan las futuras ediciones. Es un sembrado que haces con miras al futuro. Te aseguro que el reconocimiento y los premios llegarán a su debido tiempo.

Ser autor de libros físicos y digitales: Otro punto en el que coincidimos con Núñez, es que escribir libros reafirma tu experiencia y te posiciona como un experto en tu área.

Si se te da bien escribir, no pierdas las ideas que se te ocurran: anótalas y bájalas a algún formato, convenientemente clasificadas. Y si no sabes cómo hacerlo, puedes grabarte, enviar a desgrabarlo y, luego, pulir todo lo que desees.

Otra técnica, que comparte el experto en liderazgo número uno del mundo, John Maxwell, es archivar todos los artículos, frases y contenidos que te resulten de interés, para tenerlos a mano cuando estés escribiendo artículos como este, o libros, e incluso, grabando videos y haciendo un podcast a partir de tus escritos. Las posibilidades son infinitas.

Ser conferencista: Compartir tu conocimiento en conferencias te permite conectarte con audiencias en vivo y en línea y además, monetizar tu conocimiento. Claro que no es lo mismo dar una clase que subirse a un escenario: se requiere preparación, ensayos, entrenamiento en habilidades de hablar en público, diseñar las presentaciones con mucha dedicación y esmero, y dar con los contactos adecuados para lograr oportunidades.

Puedes comenzar dando charlas en tu comunidad, y desarrollar tres temas segmentados de acuerdo con el público. Recuerda: el principal objetivo de la oratoria es conectar con el público; por lo que cualquier presentación deberá ser pensada desde su perspectiva, y no sólo desde tu mirada.

Ser Líder de opinión y jurado: ¿Por qué siempre ves a las mismas personas en paneles, congresos, medios de comunicación y conferencias? Por su posicionamiento. Es decir que si deseas cultivar un “bajo perfil”, no aspires a que te convoquen. En cambio, si deseas forjar una autoridad infinita, te conviene detectar oportunidades para estar en paneles de expertos, o que te inviten a ser jurado, donde podrás demostrar aún más tu influencia.

Ser podcaster y entrevistar a referentes: Crear contenido de calidad a través de podcasts y entrevistas fortalece tu presencia en línea. Actualmente los podcast representan más del 20% de la percepción positiva acerca del dominio y la experiencia de cualquier persona en su campo. No se necesita demasiado para iniciarlo: desde tener una calidad de audio aceptable hasta hacerlo de manera profesional, te permitirá compartir en formato de audio -y también de video, porque puedes grabarlo para todas las plataformas-, tus ideas, opiniones y trascender de tu propia voz, para impactar en miles de personas.

Colaboraciones con empresas y líderes: Una vez que vas encaminando algunas de estas acciones para lograr una mayor autoridad profesional, se abren oportunidades de un Win-Win-Win (tú, yo, y nuestros públicos ganamos). Una gran manera de lograrlo es asociarte con empresas y personas reconocidas en ciertas actividades específicas, lo que ampliará tu red de conexiones y aumentará tu visibilidad.

Partnerships con ganancia económica: Colaborar en proyectos rentables solidifica tu posición en el mercado. Por ejemplo, cuando tu marca personal esté posicionada, podrás realizar acuerdos de co-branding, marketing cruzado entre una y otra empresa o personas, donde todos se benefician del proyecto y participan de las ganancias.

Ser fundador de una empresa o software de éxito: Emprender y tener éxito en tus propios proyectos empresariales es un testimonio de tu habilidad empresarial. Esto no significa que ser un profesional que trabaja para una compañía no lo sea, sino, básicamente, de que necesitas tener la habilidad de crear una historia sólida a partir de tus logros, y, a través de este storytelling, motivar a un Storydoing (cuando tu historia impulsa a otros). Este círculo virtuoso genera un aval que va más allá de lo perceptible o que pueda ser descripto aquí: porque se trata del legado, lo que siembras, tu caso de éxito, y una historia empoderadora no ya sólo para ti, sino para los demás.

Trabajo filantrópico o solidario: Este último punto que despliega la metodología de Vilma Núñez nos conecta con un hilo conductor transversal de cualquier carrera de éxito: los valores. Sin valores que te definan, tu contribución y mensajes pueden volverse difusos.

A las personas les gusta saber qué cosas te mueven, y contribuir a causas sociales, por ejemplo, muestra tu compromiso con valores más elevados y refuerza tu reputación. Para lograrlo, define tus causas de interés, puede ser sólo una o más: lo importante es que lo hagas con seriedad y continuidad, y no con afán de marketing solidario, sino de ser consistente con tus aportes y coherente en tus acciones.

Daniel Colombo es Facilitador y Máster Coach Ejecutivo especializado en CEOs, alta gerencia, profesionales y equipos; comunicador profesional; conferencista internacional; autor de 32 libros. LinkedIn Top Voice América Latina 2019. Miembro de John Maxwell Team.

www.danielcolombo.com

LinkedIn: Linkedin.com/in/danielcolombo

Twitter: @danielcolombopr

