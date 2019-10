Cornershop quiere viajar en Uber hacia el resto del mundo

El anuncio de la compra de Cornershop por parte de Uber será la vía para que la empresa chilena obtenga presencia más allá de América Latina.

En entrevista con Forbes, Fernando Lelo de Larrea, socio director de Antonio Lelo de Larrea Venture Partners, fondo que apoyó a la empresa desde sus inicios en 2015, consideró que será el impulso para que la empresa aumente su presencia regional.

“(Estamos) muy contentos, siempre entusiasma ver a una empresa a la que acompañamos desde que se creó de cero y reforzarse para dominar el mercado a nivel internacional, te imaginarás qué orgullo.

“Es una apuesta a volverse más internacional, (tener) participación en Estados Unidos y crecer de la mano del gran jugador. Realmente el crecimiento es apalancarse de la fuerza de Uber para crecer internacionalmente”, comentó.

Por ahora, la inversión está a la espera de las resoluciones de las autoridades de competencia en México y Chile, de donde es originaria Cornershop, según fuentes de Uber con conocimiento del tema.

Apenas en julio, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el impedimento para que el gigante minorista Walmart adquiriera la plataforma envío a domicilio por un monto de 225 millones de dólares, por tratarse de una práctica monopólica.

Fuentes cercanas a Uber explicaron a Forbes que el plan con esta adquisición es ampliar la oferta del servicio de envío de compras de supermercado globalmente.

Entre las características que tomaron en cuenta para decidir la operación destacaron la tecnología que utiliza Cornershop para su distribución, la experiencia del cliente y el hecho de considerarla como un caso de éxito de emprendimiento en la región.

Actualmente Uber tiene presencia en más de 700 ciudades en todo el mundo, mientras que en México opera en 38 ciudades de todo el país.

En su comunicado, la empresa tecnológica con sede en San Francisco previó que la inversión se concrete hacia la primera mitad de 2020.

En su cuenta de Twitter, el CEO y cofundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson, celebró el anuncio de la operación y adelantó: “¡Esto será divertido!”.

This will be fun! https://t.co/MGTZKyAJWx

— Oskar Hjertonsson (@ohjertonsson) October 11, 2019