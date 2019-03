Crowdfunding y responsabilidad social, vitales para las franquicias

“Las franquicias son sinónimo de innovación constante, y por ello son capaces de mantenerse en el gusto del público, cambiando y redoblando esfuerzos conjuntos para ofrecer a los clientes y consumidores, soluciones a sus necesidades, en este caso, con inversiones colaborativas o con el crecimiento de franquicias con impacto social”, aseguró Ferenz Feher, fundador y CEO de Feher&Feher Consulting, en el marco de la Feria Internacional de Franquicias 2019, la cual se está llevando a cabo los días 7, 8 y 9 de marzo en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del WTC de la Ciudad de México.

Actualmente, el crowdfunding es una oportunidad ideal para invertir desde 20,000 pesos mexicanos en una o varias franquicias, diversificando así la posibilidad de ganar desde el primer mes de operaciones. En este punto, Joan Segura, CEO de Play Business, una de las plataformas de inversiones colectivas más grande de Latinoamérica, apunta que en México, durante el fondeo de una de las primeras en utilizar este tipo de financiamiento, reunió 40 millones de pesos en tan sólo 45 días, monto que será invertido en tres sucursales nuevas, en donde los inversionistas podrán gozar de regalías y del retorno de su inversión durante todo el tiempo que operen dichas sucursales.

En este contexto, Ferenz Feher apuntó que el modelo de franquicias se encuentra “más vivo que nunca”, y destacó su papel durante más de tres décadas, tiempo en el que han madurado y se han visto fortalecidas gracias a la experiencia, la visión de los empresarios y las ganas de los inversionistas por crecer bajo un modelo ordenado y exitoso.

Sentido social

Conscientes de su poder como generador de riqueza y de fuente de empleo, el modelo de franquicias con impacto social se ve fortalecido gracias a la presencia de Stage Six, empresa dedicada a apoyar y dirigir exitosamente el nacimiento y crecimiento ordenado de estos modelos internacionales.

Así, para el país y el mundo, una de las deudas pendientes ha sido apoyar a los menos favorecidos, comunidades que viven con algún tipo de problemática, afectando de manera importante las garantías universales de sus habitantes. Es en este entorno que se han logrado desarrollar estrategias certeras de la mano de Stage Six, quienes apoyan desde cero la creación de franquicias con impacto, que contribuyen a un mayor número de comunidades dentro del país e internacionalmente.

En este contexto, Julie McBride, fundadora y CEO de Stage Six, apuntó que “ayudar a los menos favorecidos no es una moda, es una responsabilidad que debemos compartir como empresarios. Los rezagos en cualquiera de sus modalidades no deben seguir presentándose con la naturalidad con que se acepta. Tenemos que brindar la mano siempre”.

La Feria Internacional de Franquicias celebra su edición número 42 y reúne a franquicias mexicanas (80% de las marcas son nacionales) e internacionales, de alta y de baja inversión. Todo un abanico de posibilidades para aquellos que buscan emprender en el sector, que cada año crece en promedio entre 8 y 10%. Se prevé que en 2019 se superen las cifras obtenidas en años pasados, ante la presencia de nuevas marcas y nuevas alternativas de inversión.

Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias, Jacobo Buzali, comprometió para los más de 38 mil visitantes que se esperan arriben a la Feria Internacional de Franquicias 2019, generar la certeza que conlleva invertir en una marca que crece como franquicia. Apuntó además que el órgano rector que encabeza proporcionará información detallada de sus afiliados, quienes han pasado ya por un exhaustivo proceso de verificación en sus conceptos de negocios.

