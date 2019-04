Cuidado, hay defraudadores que ofrecen sacarte del Buró de Crédito

Existen muchas páginas en internet, perfiles en las redes sociales y hasta anuncios en las páginas de avisos oportunos de defraudadores que buscan engañar a sus víctimas con promesas que no pueden cumplir.

Pongamos un caso: tan solo con realizar una búsqueda en la red se pueden encontrar ofertas que prometen poder “limpiar”, borrar o modificar tu información en Buró de Crédito.

Para brindarte este supuesto servicio, generalmente te piden que antes les hagas un depósito por varios miles de pesos a una cuenta; el comprobante de depósito obviamente no saldrá a nombre de una empresa sino de una persona física.

Estos defraudadores ofrecen además asesoría en línea a través de “chats”, que en su mayoría están configurados para dar respuestas automáticas, pues no existe ningún “ejecutivo” del otro lado.

Todos ellos buscan engañarte para obtener dinero por un servicio que no tienen forma de proporcionar. Además del dinero, puede ser que también te soliciten tu información personal y copia de documentos personales para extraer datos sensibles sobre ti a fin de hacerse pasar por ti y robarte la identidad. Con la información que voluntariamente les proporcionaste podían tratar, por ejemplo, tramitar documentos o créditos o tu nombre.

Es importante que todos sepamos que los registros en un historial de Buró de Crédito se eliminan de forma automática según la regulación aplicable. Buró de Crédito incluye la fecha estimada de eliminación dentro de tu Reporte de Crédito al cual puedes pedir gratuitamente una vez cada 12 meses en www.burodecredito.com.mx

Existe una forma adicional en la que se puede eliminar o modificar un registro en Buró de Crédito y esto es ingresando una Reclamación ante un error. Vista la página de internet antes mencionada e ingresa la reclamación, dos al año son gratis. Si el fallo del otorgante de crédito que subió la información a Buró de Crédito te es favorable se realizará la actualización a la información que corresponda.

Para ayudarte a evitar caer en engaños, por favor no proporciones datos personales o de tus tarjetas en sitios sospechosos. Tampoco realices depósitos a ninguna persona o empresa que ofrezca “eliminarte/ sacarte de Buró de Crédito”, “actualizar tu situación” o “desbloquear tu Buró de Crédito”.

No respondas a solicitudes realizadas vía telefónica, mensaje electrónico, o correo que te pidan proporcionar tus datos personales, financieros o confidenciales, aun cuando tengan apariencia de provenir de empresas reconocidas. Tampoco abras archivos adjuntos en correos sospechosos y no uses computadoras públicas pues pueden contener virus.

Si tienes redes sociales, limita la información que subes sobre ti y fortalece los filtros de privacidad y actualiza tu software antivirus.

En el mundo físico, protege y no dejes al alcance de los demás documentos que contengan tu información personal y de crédito.

Finalmente, te recomiendo consultar frecuentemente tu Reporte de Crédito y revisar tus estados de cuenta para validar que toda la información sea correcta. No olvides complementar estas medidas con el servicio gratuito de monitoreo llamado “Alértame” de Buró de Crédito y pide los servicios de alertas a tus bancos.

