Dan 3 años de prisión a exfuncionario de Benito Juárez por red de corrupción inmobiliaria

Nicias René Aridjis, ex funcionario de alto nivel en la alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018, fue condenado a tres años de prisión y el pago de una multa por el delito de enriquecimiento ilícito relacionado con una red de corrupción inmobiliaria en la mencionada demarcación.

René Aridjis se desempeñó, de 2006 a 2018, es decir, a lo largo de cuatro administraciones del PAN en la alcaldía Benito Juárez, como director general de Obras y Desarrollo Urbano, y es uno de los principales señalados por una red de corrupción inmobiliaria en la demarcación.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises López, precisó que Aridjis se apegó al procedimiento abreviado, para el cual se tiene que aceptar la responsabilidad de los delitos imputados. No obstante, el exfuncionario tiene abiertas más carpetas de investigación.

“El procedimiento abreviado consiste en la oportunidad que se le otorga a un imputado de aceptar su responsabilidad evitándose realizar un juicio más largo. En ese momento el imputado inicia el proceso de reinserción social al responsabilizarse de sus actos y por esta razón podría recibir una pena menor a la que corresponde de acuerdo con la ley”, indicó Lara López.

La sentencia condenatoria contra Nicias René “N” confirma que en la investigación por una red de corrupción en el sector bienes raíces en Benito Juárez, no existe ninguna persecución política, solamente una investigación sólida, profesional y científicahttps://t.co/ai0dK9vw0e pic.twitter.com/cwJdzemfzX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 31, 2023

Como parte de la investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, se han asegurado 5 inmuebles en Coyoacán, Álvaro Obregón y Benito Juárez, propiedad de Aridjis.

Además, en el marco de esta misma investigación fue detenido el ex delegado de Benito Juárez y ex coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian von Roehrich, quien sigue bajo procedimiento judicial, así como otros ex funcionarios de la demarcación.

Este caso ha generado tensión en la relación del PAN con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados y ex delegado en Benito Juárez, Jorge Romero, ha acusado una presunta persecución política, sin embargo, este martes la Fiscalía dijo que la sentencia contra Aridjis demuestra que no es así.

