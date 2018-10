Despacho defiende independencia entre Marzam y Nadro

El distribuidor de medicamentos Marzam, del cual el fondo holandés Moench Coöperatief compró acciones en 2015, no tiene vínculos directos o indirectos con Nadro, dijo el despacho de abogados Doporto & Asociados, asesor en la operación.

Sin embargo, en el marco de la resolución de una investigación por dicha compra, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dijo que Nadro y Marzam deberán comprobar la eliminación de cualquier vínculo.

Este 16 de octubre, el pleno de la Cofece reafirmó la legalidad de la compra de las acciones de Marzam por parte de Moench y el abogado Luis Doporto Alejandre, quien dirige el despacho Doporto & Asociados, informó esta última firma.

“La ausencia de sanciones confirma la legalidad y validez de la adquisición por parte de Moench de las acciones representativas del capital social de Grupo Comercial e Industrial Marzam”, añadió el despacho.

Por su parte, el órgano antimonopolios indicó que “se cierra de forma anticipada el expediente, a la vez que Moench y Doporto, entre otras medidas, deberán demostrar a la Cofece, en un tiempo determinado, la eliminación de cualquier vínculo entre Nadro y Marzam. En caso contrario, derivado de su incumplimiento, podrán ser sancionados con multas hasta por el equivalente al 8% de sus ingresos”.

El pasado 2016, tras la revelación de los Panama Papers, medios publicaron que Moench obtuvo un crédito de Marina Matarazzo, esposa de Pablo Escandón -accionista mayoritario y presidente de la distribuidora de medicamentos Nadro—, para financiar la compra de una parte de las acciones de Marzam. Por ello, la Cofece abrió una investigación para resolver si existía una concentración ilícita entre ambas distribuidoras.

En entrevista, Mauricio Padilla, abogado en el equipo de Doporto & Asociados, explicó que el órgano antimonopolios no impuso ninguna multa y no existió declaración de ilicitud respecto a la operación de compra, al tiempo en que en la investigación se logró demostrar que no hubo problemas de competencia, el mercado no se vio afectado y se comprobó que había independencia entre Nadro y Marzam.

“El vínculo directo e indirecto que trataba de analizar la comisión quedó demostrado y claro en el procedimiento, así como la independencia entre Nadro y Marzam existe y existirá”, dijo Padilla.

El comunicado de la Cofece señala que se establecieron ciertos compromisos para el fondo holandés y para Luis Doporto “por la posible existencia de una concentración ilícita, la cual encontró ciertos indicios que apuntan a un esquema de financiamiento y garantías contractuales que, bajo determinados supuestos, podrían entregar a Nadro el control de la empresa Marzam”.

Moench se comprometió a que no existirá alguna concentración ilícita en el futuro ni alteraciones en los mercados.