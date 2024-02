El análisis FODA es primordial para la continuidad del modelo de negocios en tu empresa familiar

“Para poder ir a algún lado, primero tenemos que saber dónde estamos”. Séneca

Cuando tenemos definido el giro de nuestra empresa, nuestra misión y visión ya podemos visualizar esa montaña que debemos de escalar, debemos pasar de la planeación a la acción. Lo primero es saber exactamente dónde estamos parados, cuál es la situación del terreno con que elementos contamos o que nos hace falta por adquirir, para poder hacerlo bien o que tenemos que aprender a hacer con quién vamos a competir.

Hay que definir correctamente la situación de la empresa, por lo nos podemos ayudar con una de las herramientas, que por ser unas de las más simples y conocidas el análisis FODA resulta ser muy eficiente.

El análisis FODA es un método denominado de esta manera por sus siglas Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, consiste en analizar a la organización mirándola desde fuera, como si fuéramos observadores ajenos a la institución.

Cabe señalar que, el FODA es una herramienta fundamental en la administración y en el proceso de planificación, de hecho, con este estudio se beneficiará de un plan de negocios, pudiendo dar fuerza a la sigla de oportunidad, logrando además, la situación real en la que se encuentra la empresa o proyecto, y poder planificar alguna estrategia a futuro.

Debemos de hacer un examen de conciencia, preguntarnos y respondernos sinceramente cuales son las fortalezas y debilidades que tiene la empresa familiar.

También se debe de hacer un análisis y estudiar cuales son las oportunidades y debilidades encontramos en el entorno (nacional e internacional) y en la coyuntura actual (social, económica, tecnológica y política).

La diversidad de personas y distintas perspectivas es lo más recomendable para realizar un buen análisis, todos los departamentos de una organización deberían participar e inclusive los clientes para que vacíen sus buenos resultados estratégicos.

En base a esto se desprende que las oportunidades y amenazas se refieren a la empresa en sí, a su rueda operativa, a sus diferencias con los competidores directos, a su posición frente a los clientes, su cultura, en definitiva que cuales herramientas tiene y que uso puede darle a estas.

Mientras que las oportunidades y amenazas se refiere al entorno, a lo que la organización no maneja, situación económica del país, posibilidad de un nuevo competidor del exterior, cambios de modas o costumbres, en definitiva a que tenemos que cambiar de nuestra rueda operativa para adaptarnos a ese medio ambiente.

Es sencillo trabajar con el este modelo, pero la gran dificultad se presenta, generalmente, en que preguntas hacernos o cuales problemas encarar.

Para ello anexo una plantilla y varias preguntas con varios ejemplos que pueden servir para la orientación de cuales problemas encarar en la empresa:

Evaluación de la organización – Análisis de situación (FODA)

Fortalezas:

Tenemos un alto nivel de competitividad

Tenemos los recursos financieros necesarios

Somos el reconocido líder del mercado

Tenemos buena reputación entre los proveedores

Tenemos buena reputación con los clientes

Tenemos una estrategia definida

Tenemos costos más bajos que la competencia

Tenemos mejor calidad que la competencia

Desarrollamos más productos nuevos que la competencia

Tenemos la tecnología adecuada a los productos que fabricamos

Tenemos la estructura necesaria para desarrollar el negocio

Tenemos el personal idóneo en cada puesto

Conocemos perfectamente el mercado

Tenemos la distribución optimizada

Tenemos los mecanismos de control del negocio necesarios

Tenemos la estructura de ventas necesaria

Las ventas vienen creciendo de acuerdo al mercado

La rentabilidad de la empresa es la esperada

Tenemos mejores gerentes que la competencia

La política comercial es la adecuada a la situación actual y es la mejor para nosotros

No tenemos rechazos por calidad de productos

El plazo de entrega es mejor que la competencia

Hacemos las promociones necesarias

Debilidades:

No tenemos una clara dirección estratégica

Nuestras instalaciones son obsoletas

Tenemos una débil imagen en el mercado

No tenemos el personal adecuado

No tenemos Gerentes adecuados

Tenemos una estrecha línea de productos

No tenemos los recursos financieros necesarios

No tenemos rentabilidad suficiente

Tenemos costos relativos mayores que la competencia

Continuamente tenemos problemas operativos

Los proveedores no son adecuados

El personal no está motivado

No conocemos a fondo el mercado

Nuestra fuerza de ventas no es la adecuada

Tenemos demasiados rechazos de producción

Tenemos excesivo Scrab

Nuestro punto de equilibrio es alto

La facturación mensual viene decreciendo

Oportunidades:

Hay un segmento del mercado que podemos atender y todavía no lo estamos haciendo

Podemos desarrollar nuevos productos o mejorar los actuales para atender necesidades de los clientes

Tenemos posibilidades de exportación

Nuestra competencia está débil

El mercado está creciendo

Podemos desarrollar nuevos productos para mercados nuevos

El mercado está cambiando hacia un mayor uso de nuestros productos

Tenemos posibilidades de mejorar nuestros costos

Tenemos posibilidades de mejorar nuestro abastecimiento de materias primas

La situación económica del país mejorará en los próximos 2 años

Mejorará el poder adquisitivo de nuestros clientes

Podemos conseguir capital de riesgo a un interés atractivo

Podemos desarrollar o adquirir nuevas tecnologías de fabricación

Las barreras de entrada a la industria son altas

Amenazas:

Competidores de bajo costo extranjeros están entrando al mercado

Las ventas de productos substitutos ésta creciendo

El mercado no está creciendo de acuerdo a lo esperado

Los clientes están cambiando sus costumbres en forma negativa al uso de nuestros productos

Cambios demográficos tiene impacto negativo en los negocios

Cambian las reglas de importación de productos competidores

Los precios en general están bajando

El mercado se está concentrando en pocos clientes

Los proveedores tienen mayor poder de negociación

La situación de nuestro mercado en particular está decayendo

La situación política del país es inestable (2 años)

Está cambiando la tecnología de fabricación en el mundo

Tenemos problemas de medio ambiente

Fortalezas:

¿Qué cosas son las que tu empresa hace muy bien, mejor que muchos otros?

¿Tu empresa es fuerte en el mercado o en el segmento al que apunta? ¿Por qué?

¿Tu equipo está comprometido con la empresa y con la visión a futuro?

Debilidades:

¿Qué cosas son las que tu empresa no hace bien, incluso peor que otros?

¿Cuáles son las razones detrás de los problemas existentes?

¿Los defectos vienen de la mano de insuficientes recursos o de una mala asignación de los mismos?

Oportunidades:

¿El mercado en el que opera tu empresa está en crecimiento?

¿Los productos o servicios satisfacen tendencias de consumo o podrían adaptarse para hacerlo?

¿Existen nuevas tecnologías o cambios en el marco regulatorio que tu empresa puede aprovechar?

Amenazas:

¿Qué cosas hacen los competidores de mejor forma que tu empresa?

¿Qué obstáculos legales, impositivos o normativos enfrenta tu negocio?

¿Existen nuevas tecnologías o modas de consumo que amenacen el futuro de tus productos o servicios?

Estas afirmaciones y preguntas son orientativas y pueden cambiar o agregarse nuevas según el tipo de industria o mercado donde se desarrolla la empresa familiar.

El poner en cada concepto si se está de acuerdo o se desacuerda totalmente sirve para ponderar le gravedad o intensidad del problema (algunos autores sugieren adjudicar un puntaje a cada problema, y de esa manera conocer la gravedad del mismo).

Una vez definidos, entre todos, los conceptos FODA, la estrategia de corto, mediano y largo plazo surge naturalmente: reforzar fortalezas, cambiar debilidades, prepararse o cambiar para enfrentar amenazas y no dejar pasar las oportunidades.

Como el entorno es tan cambiante y lo que hoy es una fortaleza mañana puede ser una debilidad (a veces ocurre cuando cambian tecnologías y la que tenemos quedó obsoleta) sugiero realizar este análisis por lo menos semestralmente, puede parecer exagerado, pero en entornos tan cambiantes me parece lo ideal, por otro lado, el que todos estén alineando sus puntos de vista y objetivos hace que se entiendan y se acepten las estrategias emergentes. Cinco pasos para lograr tus objetivos: Observa, planea, evalúa, decide y actúa.

