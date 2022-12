El arte es comunicar y transgredir, Coty Camacho

Coty Camacho ha destacado en proyectos con roles protagónicos como en la serie de Netflix “Desenfrenadas”, donde encarnó a Marcela. Actuó al lado de Lucía Uribe Bracho y TessaÍa, entre otros. También participó en “Señorita 89”, de la que se encuentra grabando la segunda temporada.

Coty estudió en el Centro de Educación Artística (CEDART) Miguel Cabrera en Oaxaca. Ella confiesa que se adentró en los estudios con el objetivo de, en algún momento, convertirse en directora de cine. “Yo veía las películas en el cine, en la televisión; y decía ‘yo quiero verme ahí. Quiero contar historias de lo que yo he visto’”. Para Coty no fue fácil. Si bien, algunos maestros la impulsaron, otros le decían que no tuviera grandes aspiraciones: “¿Por qué sueñas tan alto (le decían)? Incluso creer en mí, y soñar alto me decían que era tonto, que era soberbia. ¿Por qué nos están limitando? Yo creo que eso me dio más herramientas para demostrar que no es cierto”.

Y así lo hizo. Uno de sus maestros, recuerda, Luis Cervantes, la llevó, junto con sus compañeros a varias zonas rurales de Oaxaca para mostrarles el valor del arte. “No es sólo figurar, y ser la estrellita, el arte es comunicar, es transgredir”. Coty también trae a la memoria cómo la conmovió una de las primeras obras de teatro en las que participó. “La hicimos en un basurero. Es una colonia donde viven pepenadores. Ahora es un ex basurero […] Las personas veían la obra y estaban paradas, y nosotros dando una función en el polvo, y cuando terminamos, lo único que querían las personas era hablar de su experiencia con la obra. Nos agradecieron y nos dieron frutas, como de lo que podían tener en su casa, y dije esto es lo que quiero hacer, quiero tocar a las personas, que salgan un momento de su realidad para observar una ficción, sentirse identificados, y no sé, tener alguna transformación”.

Después, Coty comenzó a estudiar cine en la Facultad de Cine, donde fue becada. Posteriormente comenzó a hacer castings y logró participar en la serie “Desenfrenadas”. Actualmente, Coty se encuentra grabando una película y está filmando la segunda temporada de Señorita 89. Además, tiene un proyecto de música que ha preparado durante año y medio, y que verá la luz el siguiente año. “Es algo a lo que le estamos metiendo mucho corazón, que es lo mismo, contar lo que vivo, lo que viven las demás personas, que son mi comunidad, mi gente”.

Coty también es la creadora del Festival de Arte Disidente que se celebró recientemente en Oaxaca. “El propósito de crear este festival es tener una plataforma donde todas estas personas que nos dijeron que éramos ‘los raros’, que no podíamos, que no éramos las personas indicadas para vender […] les vamos a demostrar que tenemos una voz y algo que decir”. Acciones como estas, explica Coty, son un compromiso con su estado para retribuir los beneficios que ella recibió en educación, arte y cultura. La artista también tiene un podcast en Spotify que se llama Mechicxs, en el que se habla de diversidad, inclusión y feminismo, entre otros temas. La segunda temporada de este podcast se publica en diciembre.

Coty Camacho, actriz, músico, activista pro-comunidades indígenas y pro-LGBT. 10 de noviembre 2022. Foto: Oswaldo Ramírez

“Tengo sueños gigantescos. Uno de ellos es poner una universidad de arte en Oaxaca. También fomentar la industria del cine y la música, que son mis dos pasiones más grandes. Y en algún momento sé que voy a lograr poner la primera piedra para la universidad, para el estudio de música y el estudio cinematográfico”.