‘No hay un CEO en Latinoamérica que no considere a la tecnología como eje central de su negocio’: IBM

La tecnología no es pretensión, sino que se puede traducir en negocio. Así lo consideran los CEO en México, según el nuevo estudio global “CEO decision making in the age of AI, Act with intention“, de IBM Institute for Business Value, compartido por adelantado y en exclusiva con Forbes México.

Según el documento, el 47% de los CEO en América Latina identifica la modernización tecnológica como su principal prioridad de negocio, seguido de ciberseguridad y privacidad de los datos, con 46%, y productividad con 45%.

El estudio de IBM destaca que seis de cada 10 CEOs latinoamericanos creen que la computación en la nube es una tecnología clave para impulsar su negocio, seguida de otras tecnologías como analítica avanzada, con 54% e inteligencia artificial, con 50%.

Forbes México conversó en exclusiva con Luis Fernando Padilla, Líder de IBM Consulting para Latam, para ahondar en los resultados del estudio.

– ¿Cuáles son los sectores económicos de Latam con mayor brecha de transformación digital y automatización de procesos?

– Hoy no existe una industria en donde la automatización basada en IA no sea aplicable o relevante. En el área de atención al cliente de cualquier compañía, por ejemplo, vemos cómo la tecnología permite ofrecer servicios más ágiles y eficientes, generando mejores experiencias para sus usuarios; en servicios financieros, se pueden automatizar pagos o datos de comportamiento del cliente y en retail, por ejemplo, permite transformar la experiencia de compra del cliente.

Por tanto, todos los sectores productivos están llamados a acelerar su proceso de transformación para mantenerse ágiles, productivos y competitivos. Sin embargo, hay algunos sectores que requieren una preocupación y un acompañamiento permanente, como los bancos, las telecos y el retail.

– ¿Qué debe hacer un CEO para evitar invertir por invertir en tecnología, sino que la tecnología se pueda traducir en negocio, en resultados medibles para una compañía latinoamericana?

– Mi recomendación sería considerar estos tres puntos. En primer lugar, es esencial contar con el sponsorship necesario dentro de la compañía para invertir en tecnología en pos de una transformación digital del negocio. El siguiente paso es generar el espacio para lograrlo; un entorno de co-creación interno con colaboración externa para repensar procesos de negocios, dónde es necesario infundir tecnologías disruptivas, con qué objetivos y alcances. Por ejemplo, con la metodología IBM Garage para la IA Generativa, los consultores de IBM aplican un método colaborativo comprobado para ayudar a los clientes a acelerar la innovación en la categoría emergente de modelos fundacionales para la IAG. Eso incluye una rápida ideación y priorización de casos de uso, un enfoque abierto de múltiples modelos para seleccionar arquitecturas, y ajustar y escalar modelos para necesidades comerciales únicas. En tercer lugar, es necesario implementar dichas tecnologías en áreas y proyectos concretos dentro de la organización, y que sean medibles.

Por tanto, asesorarse por consultores con gran experiencia en diversas industrias, resulta fundamental para los procesos de transformación de clientes y lograr los resultados esperados. En el caso de la IA, por ejemplo, es necesario detectar dónde la Inteligencia aumentada puede contribuir a optimizar los resultados de un negocio. Ello permitirá ayudar a la organización a transformar sus procesos de misión crítica para generar un valor comercial, bajo un enfoque éticamente responsable. Siguiendo con el ejemplo y en nuestra experiencia lo que ha resultado fundamental es adoptar un enfoque abierto y colaborativo para planificar, construir, implementar y operar soluciones que abarcan múltiples modelos de la industria. Un enfoque de ecosistema abierto ayuda a definir los modelos adecuados y la arquitectura idónea para ofrecer los mejores resultados.

– ¿A qué se debe que los CTO y los CISO se han vuelto tan protagonistas en el C-Level, cuando hace unos años estaban relegados a un segundo o tercer plano?

– Creo que las cifras del estudio global de IBM Institute for Business Value, ‘CEO decision making in the age of AI, Act with intention’, son elocuentes al explicar este cambio para llevar adelante los procesos de modernización tecnológica. Más del 60% de los CEOs latinoamericanos cree que la computación en la nube es la tecnología clave que les ayudará a entregar resultados en los próximos tres años, seguido de la analítica avanzada (54%) y la IA (50%), incluyendo la IA generativa.

La transformación del negocio -apalancada de la TI- es el pilar esencial de la estrategia de muchos de los CEOs. Con esta premisa, el CTO se convierte en un player fundamental en dicha estrategia; al igual que el CISO dada la importancia en la seguridad de los grandes volúmenes de datos y transacciones que se generan.

– ¿Qué le espera a un CEO que no invierte ni se involucra en la transformación tecnológica de su compañía?

– En mi opinión, no creo que haya CEO en Latinoamérica que no considere la transformación digital como eje central de su negocio. Lo que sí creo es que existen diversos grados de adopción y los que no aceleren irán quedando por detrás -dando ventajas al resto de sus competidores- y en su propia compañía no ocupará todo el potencial que la tecnología le brinda para ser más eficientes y productivos.

Los CEOs latinoamericanos afirman que los factores tecnológicos y el riesgo cibernético (ambos 46%) son las principales fuerzas externas que impactarán en su organización en los próximos tres años. Esto coincide con los resultados globales, donde por cuarto año consecutivo, los CEOs identificaron factores tecnológicos como la máxima fuerza externa que impacta a sus organizaciones. Por tanto los líderes deben ser flexibles y evolucionar rediseñando sus procesos de negocio para ser más ágiles y eficientes. Eso lo vemos constantemente en nuestros clientes de IBM Consulting. Asimismo, deben incrementar las inversiones para mejorar sus flujos de trabajo con tecnologías disruptivas. Esto conlleva también, promover un cambio cultural y una mayor colaboración con todo el ecosistema, para habilitar la co-creación y mejorar la experiencia de los clientes y consumidores.

Un dato relevante del estudio destaca que casi la mitad de los CEOs en América Latina (47%) identifica la modernización tecnológica como su principal prioridad de negocio, seguido de cerca por la ciberseguridad y la privacidad de los datos (46%), y la productividad (45%). Mientras tanto, el 41% de los encuestados afirma que la sostenibilidad ambiental es su principal desafío para los próximos 2-3 años, por delante de la modernización tecnológica y la ciberseguridad.

Por tanto, potenciar y combinar las diferentes tecnologías disruptivas, junto con cuidar y desarrollar el talento de su compañía, poner en el centro la experiencia de cliente, velar por la sostenibilidad eficiente y medible; la ciberseguridad, y potenciar los ecosistemas colaborativos, son algunas de las preocupaciones que deben tener presente para salir exitoso en cualquier proceso de transformación o aceleración digital.

– ¿Cuál es la diferencia de la IA generativa a otros tipos de IA en el mundo de los negocios?

– La Inteligencia Artificial Generativa es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. La principal diferencia se centra en que la IA generativa es autónoma y crea nuevos contenidos originales, a diferencia de la IA predictiva, que analiza y predice datos, o la IA prescriptiva, que realiza recomendaciones basadas en datos. Durante años sabíamos que la IA transformaría los negocios en la mayoría de las industrias, pero la adopción, aunque se aceleró, fue lenta y costosa. Los modelos básicos han cambiado eso: la IA preentrenada se puede usar fácilmente casi “lista para usar” para tareas que ahora se pueden automatizar y mejorar con un mínimo de capacitación adicional. La IA generativa amplía aún más el alcance de lo que se puede automatizar, con capacidad de procesar gran cantidad de datos y fuentes, trazabilidad, manejo de lenguaje natural con comprensión de contexto; especialmente en los campos administrativos, atención al cliente, gestión de recursos humanos, operaciones, ciberseguridad, y servicios. Y las interfaces fáciles de usar, como el chat o la voz, han reducido o eliminado la fricción en la adopción.

– Sobre la IA generativa aplicada a los negocios: ¿Es una exageración tecnológica o una verdadera oportunidad que cambia el juego? ¿cuál es el valor para un negocio?

– No, para nada. Lo central es buscar crear un valor comercial único. Ello sucederá si se tiene presente algunas premisas: Cuanto más ajustado y personalizado sea un modelo de base para las necesidades de negocio, más singular será la creación de valor. Tener la capacidad de ajustar y personalizar un modelo base para una amplia gama de necesidades específicas de la empresa.

La IA es tan buena como los datos que la alimentan y es fundamental contar con los conjuntos de datos correctos desde el principio. Es por eso que las empresas deben preguntarse: ¿cuáles son los datos más críticos y qué datos brindan la mejor ventaja competitiva? Se debe considerar el punto de vista de la empresa, los sesgos, la ética de la AI, y la trazabilidad.

Al evaluar soluciones, siempre deben preguntarse: ¿es este un modelo cerrado de ‘caja negra’ o es abierto y explicable? Según el IBM Institute for Business Value, en su estudio ‘CEO decision making in the age of AI, Act with intention’, casi la mitad de los CEOs en América Latina (47%) identifica la modernización tecnológica como su principal prioridad de negocio, seguido de cerca por la ciberseguridad y la privacidad de los datos (46%), y la productividad (45%). El estudio también incluyó una encuesta a 200 CEOs estadounidenses de corporaciones multinacionales sobre IA generativa, y reveló que tres cuartas partes de los CEOs encuestados creen que la ventaja competitiva dependerá de quién tenga la IA generativa más avanzada.

Las empresas han esperado durante mucho tiempo que la IA cambiaría todo algún día, y ese día finalmente llegó. Las organizaciones ahora están compitiendo para incorporar todas las formas de IA, buscando formas de aumentar la productividad de manera más rápida y efectiva que la competencia. Sin embargo, la productividad, la seguridad, la privacidad y los derechos de propiedad intelectual deben seguir siendo una prioridad. Se ha progresado rápidamente más allá de la experimentación. Las empresas la están adoptando para mejorar sus servicios, aprovechar nuevas oportunidades de mercado.

– ¿Cuáles son los principales riesgos asociados al uso de IA generativa, pueden ser regulación, propiedad intelectual, privacidad, seguridad, recortes de personal?

– Está claro que la IA está transformando la forma en que trabajamos. Los directores ejecutivos y las juntas directivas deben comprender cómo aprovechar las oportunidades y, lo que es más importante, mitigar los riesgos mejorados que la IA presenta para las empresas.

Creo que es importante que consideremos no solo cómo funcionan estos sistemas, sino también cómo afectan a las personas que los utilizan. Debemos asegurarnos de que estos sistemas sean transparentes, privados, robustos, explicativos y equitativos.

En IBM estamos seguros que la IA generativa puede ayudar a las organizaciones a transformar sus procesos de misión crítica para generar un valor comercial, bajo un enfoque éticamente responsable y para escalar la IA dentro de las organizaciones, se requiere de una estrategia de múltiples modelos y un enfoque basado en principios centrados en el ser humano.

