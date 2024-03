El fundador es el responsable principal de institucionalizar a empresa y familia para lograr la continuidad de la operación

“Un fundador responsable planea, construye con tiempo, interés y conocimiento la institucionalización de su empresa”.

La institucionalización consiste en poner reglas en la relación entre los distintos niveles en la empresa con el propósito de que las decisiones que se tomen siempre sean en favor de lograr su continuidad, su visión y objetivos. Para lograr la institucionalización es necesario definir derechos y responsabilidades principalmente en tres niveles de la empresa: del director general, consejo de administración y accionistas (dueños).

Las empresas familiares que quieren llegar a ser centenarias generacionales deben iniciar por institucionalizarse. El momento más importante y trascendental es su cambio generacional, si tomamos en cuenta que sólo tres de cada diez empresas familiares logran llegar de forma exitosa a la tercera generación y una de esas tres pasa a una tercera generación. La clave está en planear y preparar este importante suceso en la empresa y familia.

Para lograr una exitosa institucionalización y transición generacional, es necesario tener claridad en las responsabilidades de los integrantes de la familia y la empresa lo que fortalecerá a la familia e incrementará las probabilidades de continuidad con rentabilidad de la empresa.

1. El fundador

El aspecto clave en toda sucesión radica en la voluntad del fundador de iniciar este proceso. Nadie más que él, con la ayuda de directivos, colaboradores, familiares y asesores, lo puede llevar a cabo con éxito. No hay forma de institucionalizar una empresa si él no lo desea. Desde el más alto nivel se debe definir cuáles son los roles, derechos y obligaciones de los miembros de la familia. Es importante aclarar que los hijos de los dueños son eso, hijos de los dueños del negocio, salvo que realmente tengan una participación accionaria. Recuerda que “Donde todo el mundo opina, no hay orden ni disciplina”. Anónimo.

Si la empresa tiene más de un dueño, entonces habrá que definir de qué se encarga cada uno, para evitar instrucciones cruzadas.

¿Por qué quien ha dado su vida a un proyecto empresarial querría darlo a otros? Considero que esto se hace por humildad y generosidad, por saber que su obra se preservará y su familia podrá disfrutar de los frutos de su trabajo, además de mantener los empleos creados en beneficio de la sociedad.

Quizá, una última consideración, está en la importancia de planear la siguiente etapa de su vida. La clave está en tener un proyecto a futuro y asumir alguno o varios roles: Presidente del Consejo de Administración, mentor de la familia, asesor de otros empresarios, etc.

2. El sucesor

Permitir que los miembros de la familia tengan experiencia profesional fuera del negocio ayuda a que los posibles sucesores tracen una trayectoria independiente y encuentren su propia forma de dejar su marca.

Una práctica sana, aunque difícil, es que los familiares sean contratados como a cualquier otro empleado y que su crecimiento sea por méritos. Este es un proceso muy delicado porque como comentaba un gran empresario: Es recomendable que los familiares entren a trabajar bajo las órdenes de directivos no familiares. Finalmente, hay que decir que los familiares en un negocio funcionan cuando están por vocación.

3. La empresa

Conoce bien el modelo de negocios de tu empresa familiar.

La institucionalización de la empresa tiene que ver con dos aspectos básicos: gestión y gobierno. La mayoría de las empresas familiares desaparecen, no por lo que hacen los competidores, sino por lo que ellas hacen o dejan de hacer internamente. La falta de acuerdos y el mal desempeño son lo que más afectan a la empresa.

En la gestión, lo más importante es aprender a trabajar en equipo y asegurarse de tener directivos talentosos. Si todas las habilidades de ellos están al servicio de la empresa, los retos que se presenten podrán ser superados. Es importante complementar las aptitudes dentro de la familia con la atracción de talento externo.

Es importante definir qué decisiones le corresponde tomar a un director general y cuáles tienen que llevarse a un consejo de administración plural que vele por el bienestar de la empresa.

El consejo de administración es un órgano de representación, cuya función es ejecutar y vigilar el cumplimiento de las decisiones de los accionistas. Además, el Consejo es un excelente vehículo para evitar problemas con los familiares que son dueños, pero no están trabajando en el negocio, ya que vigila la transparencia de las operaciones y el cumplimiento de las leyes.

Recuerda que “Donde todo el mundo opina, no hay orden ni disciplina”. Anónimo

4. La familia

Elaborar su protocolo familiar que incluya los lineamientos y perfil para adecuada la selección del sucesor y para la contratación para miembros de la familia de desean trabajar en la empresa. ¿A partir de qué nivel de la organización podrán integrarse? ¿Necesitarán una formación profesional específica o años de experiencia? ¿Tendrán o no derecho a recibir prestaciones superiores al resto del personal de la empresa?

Procura integrar a la empresa familiar únicamente a personas que agreguen valor a la empresa la hará más sólida. Además, debes reconocer que no todos los miembros de la familia nacieron para el mismo negocio, por lo que, si el hijo mayor no desea laborar en ella, entonces busca talento externo.

Cuando la familia enfrenta un proceso sucesorio, debe tener la voluntad de lograr la unidad y trabajar con compromiso y preferentemente tener constituido su Consejo de Familia. Si estos aspectos no están presentes, pocas probabilidades se tienen de éxito en la sucesión. Tener presente lo que señalaba en empresario Gildo Zegna “Una gran familia crea una gran empresa, una gran empresa crea una gran familia”.

Finalmente, es importante señalar que no es lo mismo ser dueño a ser directivo. Quizá no todos los familiares quieran estar en la operación del negocio, pero lo más probable es que sean accionistas y lleguen a participar como miembros del Consejo de administración de la empresa o en el Consejo de Familia. El secreto de éxito en las familias empresarias radica en la clase de familia que es, y en los valores y principios que se transmiten a las nuevas generaciones. Gonzalo Gómez-Betancourt.

Contacto:

Twitter: @mariorizofiscal

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México