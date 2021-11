Con su software para eliminar problemas de liquidez, Higo levanta 23 mdd

Con la visión de eliminar los problemas de liquidez entre las empresas, Rodolfo Corcuera junto con sus socios Juan José Fernández y Daniel Tamayo decidieron crear Higo.io, una startup que busca acelerar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Anteriormente, Corcuera había fundado una compañía con la cual las deudas y los problemas se habían acumulado de tal manera que no tenía con qué pagar a sus proveedores a pesar de tener un negocio rentable.

“Le vendíamos productos y servicios a empresas grandes, lo que resultaba en problemas de liquidez. No teníamos cómo pagarle a nuestros proveedores porque nuestros clientes se tardaban en pagar. Por ejemplo, mis proveedores me exigían pagos a 15 días mientras mis clientes pagaban a 45; muchas veces no contaba con la suficiente caja para realizar el pago”, explicó.

Fue en ese momento que se dieron cuenta que tenían que tener ciertas cosas claras: visibilidad de quién les debía, visibilidad de a quién le debían y el control de cómo le iban a pagar. En lugar de tener que optar por soluciones tradicionales de financiamiento, querían una opción rápida y poco costosa.

Fue así que surgió la idea de Higo.io, una startup que tiene el propósito de eliminar los problemas de liquidez de las empresas al proporcionar un completo control sobre los procesos de cobro, pago y financiamiento, premisa que les ha permitido formar un portafolio de clientes como Jokr, Síclo+, Diri Telecomunicaciones y Benebox, entre otros.

Así, a un año del comienzo de la pandemia de Covid-19, en la que desaparecieron 20.8% de las empresas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Corcuera, quien también funge como CEO, junto a sus socios consiguieron levantar una ronda de inversión de 3.3 millones de dólares (mdd) en mayo de este año.

Higo comenzó el 2021 con cinco empleados y ahora tiene 31, con el objetivo de tener una plantilla de 60 para fin de año. Planea utilizar su nuevo capital principalmente para contratar en todos los equipos.

“Nuestro valor agregado está en proporcionar mayor agilidad y eficiencia a través de nuestra plataforma. En la que nuestros clientes reciben, pagan, cobran y financian facturas a las tasas más baratas gracias a nuestros algoritmos de crédito. Es la manera más inteligente de llevar el control de tu proceso de pagos”, aseguró.

Recientemente, el grupo de empresarios consiguió en una segunda ronda de capital por 23 mdd, con apoyo de inversionistas de talla internacional como Tiger Global Management y Accel.

Ante la pregunta de cuál es la diferencia entre Higo.io y los bancos tradicionales, el emprendedor señaló que Higo se ajusta a las necesidades de los clientes, da certeza de cuándo y cuánto necesitan; además, entrega un crédito oportuno a tasas muy bajas, con lo cual elimina de inmediato los problemas de liquidez.

Asimismo, proyectó que en 5 años sería ideal que ninguna empresa se tarde en pagarle a sus proveedores por falta de flujo, lo que daría mayor agilidad, certeza y liquidez a todas las empresas mexicanas, en especial a las pymes.

Hoy, la compañía dice que ha crecido “más de 20 veces” y tiene a miles de compañías que pagan y reciben pagos con su plataforma en comparación con sólo unas pocas a principios de 2021.

“Hace 10 años cuando empecé, había pocos fondos que impulsarán el crecimiento y desarrollo de nuevas empresas. Hoy en día tenemos acceso a los fondos de capital más grandes del mundo como Accel y Tiger Global, con quienes los emprendedores mexicanos pueden cumplir sus sueños”, afirma Corcuera.

“No hay mejor momento para emprender en México que ahora. Estamos comprometidos a ayudar a los mexicanos a optimizar sus procesos para comenzar a crear soluciones”, agrega.

