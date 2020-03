El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunciaron nuevamente la ilegalidad con la que el gobierno condujo la consulta pública este fin de semana en Mexicali, Baja California, que provocó el paro de la construcción de la planta cervecera de la compañía Constellation Brands en esa entidad.

“Es una consulta que no se puede considerar representativa, muchas personas no pudieron salir porque había un amparo que ordenaba a la autoridad que no se llevara a cabo sin las medidas sanitarias (ante la contingencia del coronavirus). Muchos participaron con acarreo, se vieron las prácticas del pasado en donde se le dio dinero a personas para que emitieran su voto y está claramente documentado que hubo múltiples actos de coacción verbal en las casillas”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex en conferencia de prensa vía remota.

Los representantes de ambas cámaras empresariales reiteraron que esta consulta genera una señal de desconfianza en un momento en el que se requiere más certidumbre.

“Las consecuencias nos parecen inadecuadas para nuestro país, pero también el sostén de este argumento de que se iba a quitar el agua para beber a los ciudadanos de Mexicali es totalmente equivocado, esta planta iba a consumir solo el 0.2% de la oferta de agua que hay en la cuenca hídrica de Mexicali. La compañía se comprometió a tratar el agua que utilizaba y regresarla al medio ambiente para otros usos como agrícolas”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

Lomelí agregó en que han sido muy claros en que este ejercicio atenta a todas luces a la legalidad y a las mismas reglas de la democracia, pues existieron una serie de permisos que fueron otorgados por el gobierno para que la empresa pudiera construir su planta en ese lugar y, previo a la consulta, tanto el gobierno como la empresa habían llegado a un acuerdo.

“Unos días antes de que se hiciera la famosa encuesta, la autoridad había hecho un acuerdo que tenían que firmar todos los que tienen que ver con la decisión que se estaba tomando en Mexicali, un acuerdo en donde la empresa se comprometía a regresar el agua, un acuerdo donde la autoridad le permitía a la compañía continuar con sus actividades de una manera normal y un acuerdo donde todas las instancias legales se citaban a cumplir un compromiso”, explicó Lomelín.

Ese acuerdo se realizó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la única instancia que no estuvo de acuerdo fue la Semarnat, que promovió la consulta pública, agregó.

En Mexicali existe el Valle de los Algodones, llamado así porque antes se producía algodón, en dónde los usos agrícolas de la zona son del 70% del total que se consume y el 0.2 se iba a regresar para consumo agrícola.

“Era totalmente neutral desde el punto de vista hídrico, por lo tanto todos estos argumentos avalan el porque nosotros creemos que es una mala decisión”, puntualizó.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hubo corrupción e influyentismo en la entrega de permisos a la estadounidense Constellation Brands para construir una planta cervecera en el norte del país.

“Claro que sí, influyentismo, es cuestión de sentido común, ¿cómo dar un permiso a una planta cervecera que consume agua, en donde hay escasez de agua?”, dijo López Obrador en su rueda de prensa diaria al ser cuestionado sobre el posible acto de corrupción.

El mandatario agregó que los dueños de la compañía, que importa la cerveza Corona a Estados Unidos y tiene otras plantas en el país, lo buscaron para reunirse y aclaró que los recibirá para escucharlos.