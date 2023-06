Esperanza Ortega Azar: Poder femenino al frente del sector industrial

Para que el país siga creciendo y desarrollándose, en opinión de Esperanza Ortega es importante hacer equipo con las autoridades y crear oportunidades. En este sentido, explica, México está viviendo un momento relevante por el fenómeno del nearshoring. “No se trata sólo de volvernos manufactureros y crear la cadena de valor completa hacia la industria automotriz o aeroespacial, sino también de crear en los jóvenes la consciencia de [que deben] generar nuevos emprendimientos”, dice, en entrevista.

No obstante, menciona que también es fundamental no dejar a un lado el sector agroindustrial: “Nos hemos convertido en exportadores de materia prima”. Este sector permite agregar valor a los productos del campo y de los mares, lo cual favorece la competitividad global.

Para lograr un escenario favorable, explica, como parte de las iniciativas se pretende firmar alianzas con algunas universidades en Estados Unidos, para que, por medio de capital ángel, apoyen a emprendedores y puedan materializar sus proyectos en el sector.

Al preguntarle cuál es el papel que desempeñan las cámaras en el empoderamiento femenino, ella responde que, si bien la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones no hace hincapié en el tema de equidad, la Canacintra ha colaborado en abrir espacios y ayudar a las mujeres a romper los techos de cristal. “Dentro de nuestra institución también ha habido hombres que le han apostado a las mujeres, y que nos han dado esa gran oportunidad, que no es un regalo: es algo que nos merecemos, algo por lo que hemos trabajado”. Esperanza es la segunda mujer al frente de la cámara más importante de Latinoamérica.

Esperanza Ortega, Presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación ( CANACINTRA). 17 de mayo 2023. Foto: © Karina Hernández

“En algún momento, me sentí contrariada cuando, por ley, se hablaba del 50-50 [en 2019 hubo una reforma constitucional para que la mitad de los cargos de decisión fuera ocupada por mujeres en los tres poderes del Estado]. Fue una contrariedad personal, pero me doy cuenta, con el tiempo, de que, sin esto, no tendríamos las oportunidades […] Por eso hoy tenemos la cantidad de gobernadoras que tenemos”.

Al final de la charla, Esperanza comparte que, entre sus objetivos al frente de la Canacintra, están lograr la unidad del organismo e impulsar una política industrial para sacar adelante la Ley de Industria: “Quiero reposicionar la cámara, recuperar su honor […] Es un gran reto para una servidora”.

