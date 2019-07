Facebook apuesta por el terror y producirá 5 series con Crypt TV

Por Dawn Chmielewski

Como un padre orgulloso, Jack Davis ha cubierto el refrigerador en su oficina de Wilshire Boulevard con obras de arte. Pero estas no son figuras de ‘palitos’ de papá y mamá. Son la materia de las pesadillas: una entidad demoníaca con dientes de tiburón, un caníbal con espinas que brotan de su cabeza y un árbol al que le gusta destruir sus víctimas.

Las espeluznantes criaturas salieron de la imaginación de Davis. Crypt TV, un estudio digital que aspira a convertirse en la Maravilla de los Monstruos para dispositivos móviles. Davis, de 27 años, ha recaudado 11 millones dólares (mdd) de inversionistas, entre ellos el productor de Hollywood Jason Blum (Nosotros y Ma), el magnate de los medios de comunicación, Shari Redstone de Advancit Capital, el cofundador de Huffington Post, Kenneth Lerer y NBCUniversal. El estudio, de cuatro años, con base en Los Ángeles, crea videos de terror para las redes sociales, y está en camino de recaudar 20 mdd en ingresos este año, a través de acuerdos de producción, publicando anuncios para películas como Infierno en la tormenta y vender mercancía.

Cuando comenzó, “nadie daba miedo por el móvil”, dice Davis. Eso marcó una oportunidad perdida. “Este es un género enorme. Tiene una base de fanáticos sólida, y las películas de miedo son muy, muy grandes “.

La Edad de Oro del streaming ha dado origen a competidores de Netflix que se adaptan a casi todos los géneros, desde los shows de Reino Unido en Britbox hasta el anime en Crunchyroll y, sí, el horror en Shudder y Screambox. Al mismo tiempo, los estudios como Vertical Networks de Elisabeth Murdoch han creado audiencias a las que se llega principalmente a través de las redes sociales móviles, como Snapchat e Instagram, que reciben cada mes más de mil millones de visitas.

Davis y el cofundador de Crypt TV, Eli Roth (Hostel 1 y 2), el director de cine y productor que desarrolló la primera serie de terror de Netflix, Hemlock Grove, apostó a que una audiencia que amaba las películas como ¡Huye!, nominada al Oscar, de Jordan Peele, también se apresuraría a poner suspenso y horror en la pantalla pequeña.

Es una intuición que está dando sus frutos. Crypt TV dijo el viernes que había llegado a un acuerdo con Facebook para desarrollar cinco series exclusivas para Facebook Watch, su servicio de video bajo demanda. El acuerdo extiende una asociación que comenzó en 2018, cuando Facebook dio luz verde a una serie de 15 episodios basada en el cortometraje de Crypt, The Birch.

Facebook ha estado pagando hasta 25 mdd por estos programas originales, aunque la mayoría de ellos cuesta entre 3 y 5 mdd, según una persona familiarizada con el tema. Forbes estima que el nuevo acuerdo de Crypt TV está valuado en menos de 20 mdd. Ninguna de las partes divulgó los términos de la sociedad.

Facebook puede parecer un lugar poco probable para proyectar películas de monstruos para la Generación Z y los Millennials (más jóvenes), que representan casi la mitad de la audiencia de Crypt TV. Una encuesta realizada en el Pew Research Center el año pasado descubrió que la red social más grande del mundo (Facebook) ya no es el lugar de reunión más popular para adolescentes, una gran caída respecto a principios de la década. Además, Facebook Watch ha luchado para ganar tracción. Un año después de que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, lanzó Watch para competir contra YouTube de Google y Snapchat de Discover, solo la mitad de los usuarios de Facebook sabían de este servicio, dice The Diffusion Group, una consultora de investigación de medios.

Aún así, se está acumulando el impulso para los programas que aprovechan el poder de la red para juntar comunidades para hablar sobre intereses compartidos, por ejemplo, el programa de entrevistas de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk o Sorry for Your Loss, un drama sobre el dolor protagonizado por Elizabeth Olsen. Facebook dice que más de 140 millones de personas cada día pasan al menos un minuto viendo videos.

“Es muy difícil decir que una plataforma (…) de más de dos mil millones de personas no tiene gente joven en ella”, dice Matthew Henick, director de planificación y estrategia de contenido de Facebook. “Lo que Crypt hace increíblemente bien es que pueden contar sus historias a través de muchos modos diferentes o, en este caso, productos, son capaces de encontrar esas audiencias y atraerlas”.

Crypt TV se conecta con una comunidad a la que le gusta estar asustada. El horror ha estado atrayendo a los fanáticos en la pantalla grande: el género marcó un récord de 1,000 mdd en ventas de taquilla en 2017, según Comscore.

Algunos fanáticos quieren tener la piel de gallina gratis. Gracias a The Birch, que se vio 26 millones de veces en Facebook, el estudio ahora tiene 9.75 millones de seguidores, más del triple de su audiencia de YouTube. En el refrigerador de Davis cuelgan recuerdos de los fanáticos. Una de ellas compartió una foto de su tatuaje: es de Look-See, una criatura sin ojos ni carne que ha sido unida.

“Los jóvenes tienen tanta emoción”, dice Davis. Una historia aterradora “proporciona una estructura sorprendente y permisiva para enfrentar problemas emocionales profundos”.

Un encuentro fortuito en una cena organizada por sus padres en el oeste de Los Ángeles llevó a la creación de Crypt TV. Luego, un estudiante de la Universidad de Duke, Davis se encontró sentado al lado de Roth y comenzó a recitar el diálogo del personaje de Roth sobre el asesino nazi, Donny Donowitz, con bueyes en Bastardos sin gloria.

La conversación giró en torno a los planes de carrera de Davis. El estudiante de sociología y ciencias políticas dijo que esperaba lanzar su propia compañía, aprovechando el cambio dramático en los hábitos de visualización de los medios que había observado durante sus cuatro años en la universidad. Roth tenía una sugerencia.

“Dije: ‘Conoces a esa audiencia que va a ver películas de terror ahora’, porque obviamente ahora el horror ha explotado, ‘están todos en sus teléfonos”, recuerda Roth. “¿Cuál es la próxima generación de personajes?, ¿quién está creando el nuevo Freddy Krueger?, ¿hay una manera de lanzar un Freddy?, ¿a Jason?, ¿a Michael Myers? ¿un chucky? ¿solo en tu teléfono?”

“Estamos tratando de crear el próximo Frankenstein. Estamos tratando de crear el próximo Freddy Krueger”.

Roth le presentó a Blum, quien se convirtió en el primer inversor de Crypt TV y se desempeñó como mentor del fundador de la compañía, con solo 23 años.

Un éxito temprano fue # 6SecondScare, una competencia en línea de octubre de 2014 que alentó a los usuarios de Vine, el servicio de video de seis segundos de Twitter, a subir sus videos más aterradores.

Roth prestó su nombre al concurso y convenció a las celebridades de Hollywood, incluyendo a Quentin Tarantino y Vanessa Hudgens de High School Musical para promoverlo y actuar como jueces. # 6SecondScare atrajo 20,000 presentaciones y terminó siendo presentado en Good Morning America de ABC.

En el verano de 2015, el equipo de Davis lanzó Snapchat Murder Mystery, un programa que reunió a diez influencers de las redes sociales en una fiesta en la mansión, y luego mató a sus personajes en un detective de estilo Agatha Christie. Un año más tarde, llegó el momento decisivo de Crypt TV con The Birch. El video de cuatro minutos, que sigue a un colegial aterrorizado que convoca a un antiguo ser en el bosque, para que dispense una forma particularmente sangrienta de retribución al torturador del niño.

Davis se enfrenta a su propio monstruo al acecho en la oscuridad: Quibi. El servicio de suscripción de video móvil viene con un pedigrí de Hollywood, una horda de 1,000 mdd en efectivo y algunos de los cineastas más conocidos en horror, Guillermo del Toro (La forma del agua, El laberinto del Fauno) y Sam Raimi (Evil Dead), así como Blum, produciendo contenido original.

Quibi se lanza en abril, aunque Crypt TV, a manera clásica de la película de terror, ha tenido un buen comienzo.

