Escapada Romántica en Beverly Hills

Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel, posee un aire tan romántico y distinguido como pocos lugares en Los Ángeles, California. Aun así, la propiedad se ha esforzado por brindar a las parejas su emblemática hospitalidad y la posibilidad de reconectarse y dejarse cobijar por el Sol radiante de Beverly Hills, incluso en un otoñal fin de semana.

La complicidad del legendario hotel con las parejas se aprecia en el paquete “Romance on Rodeo”, un abanico de experiencias para dos, hecho a medida por el concierge, que contiene la esencia de la campaña más amplia en la historia de Four Seasons: “Reconnect and Rediscover”.

Foto: Donald Riddle Images, Beverly Wilshire

Todo comienza con una botella de champán para brindar por el amor. El ánimo burbujeante inspira un recorrido personalizado a través de una curada selección de boutiques en Rodeo Drive. Después del deluxe shopping en esta parada icónica, nada como refrescarse en compañía de la pareja en la piscina del Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel.

La cena en el restaurante CUT by Wolfgang Puck, con estrella Michelin, habrá de ser el momento estelar, tras abrir el paladar en la famosa terraza del hotel. La atmósfera acogedora es nutrida con los deliciosos aromas de los platos cocinados por un equipo experto, liderado por el chef ejecutivo Drew Rosenberg. Las especialidades de la casa incluyen carne tomahawk Wagyu, pork belly glaseado, langosta, flor de calabaza en tempura, pasta de cavatappi Mac and Cheese y cheesecake vasco.

Descubre: Requisitos de viajero que debes cumplir si piensas ir a Estados Unidos

Despertar con las panorámicas más icónicas del Rodeo Drive es una promesa del Beverly Wilshire. Las suites hacen honor al estilo de la calle comercial con su nombre, sus vistas y sus extensos espacios. Cuentan con una sala de estar independiente y un dormitorio principal con un vestidor exclusivo para guardar los outfits recién comprados.

Foto: Donald Riddle Images, Beverly Wilshire

Los escenarios matutinos en THEBlvd también son encantadores, y se disfruta de un desayuno californiano preparado con productos frescos y locales. Pan francés cortado a mano, tostadas de aguacate, frittata de cangrejo y clara de huevo, forman parte del menú en el restaurante y lounge casual.

La experiencia no estaría completa sin un tratamiento corporal exclusivo en The Spa at Beverly Wilshire. Éste combina productos orientados a resultados y tecnología de vanguardia para renovar la energía vital y mejorar la apariencia de la piel. El lifting facial no quirúrgico, Celestial Black Diamond, es uno de los más poderosos.

Qué mejor manera de pasar un fin de semana lejos de la rutina y volverse a enamorar en un hotel que ha sido la dirección preferida de celebridades, realeza y élite internacional desde 1928. Todo porque, como los expertos

saben, aquí late, como en ningún otro sitio, el corazón de Beverly Hills.

También te puede interesar: Tips de viaje para ahorrar tiempo y dinero

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram