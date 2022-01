4 lugares para comer y beber con las mejores vistas de la Ciudad de México

La Ciudad de México es la capital gastronómica del país. En ella podemos encontrar infinidad de opciones para disfrutar todos los días del año, pero solo algunos lugares ofrecen como atractivo la oportunidad de poder disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Situados en lo más alto de algunos emblemáticos edificios, estos lugares ofrecen una mirada que pocas veces se puede apreciar de la capital del país.

Y no solo eso, en ellos podremos encontrar distintas ofertas gastronómicas para los paladares más exigentes, además de una completa selección de fina mixología que será el complemento perfecto.

También puedes leer: Boragó; la esencia del territorio chileno

Cada hora del día brindará una experiencia particular, desde los rayos del sol del día en un brunch, hasta percibir un atardecer. Si no los conoces, es momento de visitarlos. A continuación te mostramos cuatro lugares que no debes dejar de visitar para disfrutar de las mejores vistas de la Ciudad de México.

1. Ling Ling – The Ritz – Carlton Mexico City

Ubicado en el piso 56 del recién inaugurado hotel The Ritz- Carlton Mexico City que se postra sobre la Avenida Reforma. Con un concepto donde predomina la luz y la vegetación, el restaurante ofrece una oferta de platillos con inspiración asiática y una amplia carta de cócteles listos para acompañar tus reuniones.

2. Supra

Este lugar, cuyo nombre proviene del latín que significa “más allá”, está diseñado para ser una experiencia sensorial única. Su terraza te muestra una de las mejores vistas de la ciudad desde la colonia Roma

con una vista de 360 grados. Su carta es un homenaje a las culturas, encontrando una variedad de sabores y representaciones tanto en la comida como en la bebida.

En tendencia:

Alejandro Bulgheroni, entre vides y negocios

La Liste 2022: Estos restaurantes mexicanos destacaron entre los mejores

3. Cityzen – Sofitel

Una vista particular a la Avenida Reforma, teniendo como acompañante al Ángel de la Independencia, se puede encontrar en este restaurante del piso 38 del Hotel Sofitel. Aquí, además de experimentar la vista, también tendrás a la mano increíble gastronomía de inspiración francesa. Ver caer la noche será uno de los momentos más románticos que podrás tener de la Ciudad de México.

No dejes pasar: La Única Madrid: El spot gastronómico que conquista la “milla de oro”

4. Arango, cocina de raíces

Otra vista que impresionará, es sin duda, la de Arango, cocina de raíces. Dirigido al Monumento a la Revolución, el restaurante ofrece una propuesta de cocina mexicana contemporánea, además de cócteles de autor y una variedad de vinos. Pasar la tarde para ver el atardecer será uno de los espectáculos más atractivos de la visita.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter