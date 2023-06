Spots gastronómicos por descubrir este verano

La encomienda se perfila a descubrir nuevos espacios culinarios en la capital mexicana. Desde propuestas de cocina inspiradas en ofrecer platillos balanceados, spots distinguidos que viven dentro de propiedades hoteleras en la ciudad, hasta espacios culinarios independientes que radican en las mejores zonas de la ciudad de México, podrás descubrir creaciones exclusivas de maridaje, platillos de mar, cocina japonesa y una casa de coctelería botánica.

Te invitamos a deleitarte y descubrir más acerca de estos spots gastronómicos que no puedes dejar de visitar este verano.

Au Pied de Cochon

Desde el mes de noviembre en Au Pied de Cochon encontramos platillos saludables como su dúo de verduras crujientes con coles de bruselas hornadas con queso parmesano y jamón serrano, o su pechuga de pollo Basquaise con Mozzarella, que invita a los comensales a alimentarse saludablemente, pero sin perder la esencia francesa del restaurantes “ni ofrecer alimentos dietéticos, sino balanceados”, recalca Vizcarra.

Otros platillos que encontrarás en este spot gastronómico son Tartine de Huevo estrellado con Tapenade, Quiche keto de espinacas, Crepas de avena gratinadas y el tradicional Pan francés enrollado.

Foto: Monserrat Méndez

Esto te interesa: #DeNuestraRevista: Latinoamérica en el plato

Alfredo Di Roma

Ubicado dentro del mismo InterContinental, este restaurante es conocido por su oferta gastronómica italiana y Daniela también ofreció sus conocimientos en nutrición para ofrecer a los comensales una Pizza margherita di cavolfiore, cuya masa es cambiada por una base de coliflor que no notas y cuya función es bajar las harinas en su menú

Otros tiempos que ofrece este spot gastronómico comprenden un falso Risotto al Gamberi, hecho también con coliflor y como postre una Tarta Caprece acompañada de un sorbete de frambuesa.

Foto: Monserrat Méndez

“Siempre he tenido la idea de que no necesitas comer insípido ni triste para estar comiendo saludable y es lo que siempre le comento a mis pacientes y justo fue lo que nos quisimos traer acá, a todos los restaurantes del hotel InterContinental”, destaca la nutrióloga que fue partícipe de este cambio ambos restaurantes, aunque, indica, el cambio fue difícil al compaginar la parte de la nutrición con el arte de la cocina y la cultura que predomina en cada restaurante, más no imposible.

¡No te lo puedes perder!: Selección de vinos de Francia, España y Estados Unidos para el Día del Padre

El menú de ambos spots gastronímicos está disponible para los comensales desde hace un mes y en ambos casos los encontrarás en la carta con una “B” en el caso de Au Pied de Cochon, y con la representación de un cactus en Alfredo Di Roma.

BAJEL

Foto: Bajel.

Bajel, el restaurante ubicado en el piso 13 del hotel Sofitel Mexico City Reforma, le da la bienvenida al Chef Javier García Cerrillo con un concepto que se centra en un viaje que hace honor a los sabores de fuego.

La alta cocina se podrá vivir a través de una experiencia gastronómica basada en ingredientes de mar y tierra donde el chef Cerillo interviene con técnicas francesas y con tintes de diferentes partes del mundo como España, del cual se toma referencia para la creación de sus platillos de mar.

Foto: Bajel.

Marruecos también hace su aparición y es que la propuesta fusiona estilos y técnicas de marinación; en donde la madera se convierte en la reina del lugar junto al fuego, humo, brasa y ceniza, elementos que brindan distintos destellos de sabores, texturas y olores en los platillos, recordando el “brûlot” que se deriva de la palabra francesa “brûler”, dando como significado arder o quemar, brindando a los comensales un concepto que comparte Bajel: “besos de fuego”.

“Nuestra propuesta busca conectar con el sentir primitivo, utilizando sabores simples, donde el producto es la estrella, y nos dejamos guiar por la voz de éste; así tenemos una oferta honesta, franca y directa, en donde no importa la palabra “autenticidad”, ya que utilizamos productos, técnicas e ingredientes de muchos lugares, desde especias de Oriente Medio, pasando por el Mediterráneo, hasta llegar a los sabores criollos de Latinoamérica, creando así una grata experiencia para quienes buscan atesorar momentos a través de la comida”, apunta el Chef García Cerrillo.

Foto: Bajel.

Arango, Cocina de Raíces

La cocina de Arango se conecta con los sabores del restaurante Nemi, encabezado por el chef Alejandro Villagómez, para traer un menú de verano que conjuga la frescura del mar con los colores más vibrantes de la temporada, a través de platillos como el Aguachile de callo media luna que incluye naranjita, aguacate criollo y sal de gusano o el Sope de tinga de jaiba que se acompaña con chile morita, aguacate y cebolla caramelizada morita.

Foto: Arango, Cocina de Raíces

Este menú inspirado en el verano estará disponible hasta el 31 de julio y entre su propuesta también incluye opciones como: sardina confitada, pulpo a las brasas y pesca del día, además de postres como sorbete de maracuyá y pie de queso.

Foto: Arango, Cocina de Raíces

Disfruta del contraste de los sabores del sol y la playa con las vistas privilegiadas hacia el Monumento a la Revolución y la Latinoamericana que ofrece este spot gastronómico que se ubica en el séptimo piso de Av. de la República 157.

“El tema del verano es frescura, sabrosura y alegría” Alejandro Cuatepotzo, chef ejecutivo de Grupo Arango

Fairchild Roma

De reciente apertura y con una magia que se distingue por su apuesta por la botánica de coctelería de América Latina, se distingue por un menú que encuentra comida de mar y tierra.

El restaurante bar está inspirado en David Fairchild, explorador y botánico que viajó por el mundo durante 37 años y descubrió más de 200 mil raíces, frutas y especias, con una coctelería única de autor basada en cuatro elementos: frescura, especias, elementos herbales y los sabores clásicos, en una carta experimental.

En Fairchild Roma es un obligado el brunch que tiene lugar a partir de cada miércoles hasta el domingo, donde a partir de las 9:30 am se puede disfrutar de un concepto llamado ‘Open Morning Bar‘ hasta las 2:00 pm, el cual consiste en disfrutar coctelería como: mimosas, aperol spritz, carajillo de mazapán, malvavisco, acompañándolos de nuestros reconocidos hot cakes de higo o mazapán, o si prefieres con unos chilaquiles de cacahuate o pipian con cecina o huevo estrellado.

Sra. Tanaka

Este espacio culinario ubicado en Av. Presidente Masaryk #169 en Polanco, Ciudad de México, rescata inspiraciones de la apertura celebrada en Monterrey, Nuevo León, hace más de 5 años; donde la propuesta gastronómica recoge sabores de cocina japonesa que interceden con una filosofía musical de rock que yace en el recinto.

Foto: Sra Tanaka.

Sra. Tanaka reside como un espacio de estilo elegante y fresco que destaca en propuestas que van desde los clásicos rollos de su Sushi Bar como: Sra. Tanaka que contempla: Anguila, salmón, camarón, cangrejo, aguacate, chile de árbol, salsa agridulce, aioli de ajo y cilantro, pasando por los clásicos Hand Roll de: Salmón, atún, toro, hamachi y cangrejo, hasta platillos como:

Tostadas de Hamachi

Tartar de Toro

Ostiones Tanaka

Camarones Roca

Brochetas de Ribeye

Crispy Rice de Atún

Este recinto cuenta con salas privadas –al puro estilo japones–, además de contar con un sutil toque de rock que prevalece como inmersión clave de este culinario.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter