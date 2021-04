World Class México 2021 ha revelado a su ganador. José Luis León, representante de Licorería Limantour, se impuso como mejor bartender de esta edición, lo que lo llevará representar a nuestro país en el Diageo World Class Competition 2021 que se celebrará el próximo mes de julio.

Tras una serie de pruebas, el bartender resultó victorioso ante los finalistas Allan Suárez del bar Hanky Panky; Francisco Calvo de Fifty Mills; Jerzy Mejía de Aldea y Ricardo Orozco Torres de grupo Anderson’s Cancún, quienes en la semifinal presentaron un coctel inspirado en los mercados de México.

En su caso, presentó el coctel ‘Qué chula es Puebla’ con ingredientes como chile poblano, hoja Santa

La destreza, creatividad y trayectoria que lo respaldan en el mundo de la mixología, dio como resultado obtener de nueva cuenta este reconocimiento. Fue en el año 2010 cuando obtuvo por primera ocasión el reconocimiento que lo llevó a participar en la final realizada en aquella ocasión en Atenas.

José Luis León es una importante figura en la industria. Actualmente se desempeña como director de bares en RitualH, donde tiene entre sus responsabilidades el manejo de Licorería Limantour, el mejor bar de México según la lista de los 50 Best Bars, quedando en la posición número 17 en la última edición.

La noticia de su triunfo la recibió desde Costa Rica en tiempo real, lugar donde se encuentra realizando unas master class, desde la ceremonia del World Class México que se llevó de manera digital en esta ocasión. Desde el país centroamericano, José Luis León compartió su emoción por volver a ser ganador de este importante evento.

Aunque yacen importantes logros en su carrera, ganar el World Class México 2021 significa una nueva aventura en su carrera, quien como recuerda, lo fue la experiencia del año 2010 cuando lo ganó por primera ocasión.

“Si bien yo no competí en muchos años si había sido juez entonces de repente entender un poco a la persona que te está juzgando puede ayudarte a tener mejores resultados. En general en todos los retos me sentí bien, son cosas que hacemos de manera regular en Limantour, lo único que me preocupaba era la velocidad por que ya estoy muy grande y ya no soy muy rápido (ríe) pero no me fue tan mal“.