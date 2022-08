Manos artesanas enmarcan el legado de las comunidades Indígenas en México

Descubre cómo estas ‘pequeñas obras de arte‘ benefician a una comunidad de artesanos y crean oportunidades para quienes lo necesitan, mientras enaltecen el diseño mexicano y la importancia de los pueblos indígenas.

El color de la artesana es una marca mexicana que trabaja día a día, de la mano de artesanos, para crear piezas únicas pintadas a mano y textiles que se producen en telares de pedal y de cintura, que se distinguen por sus diseños únicos.

La participación de artesano

Al inicio, este proyecto solo contaba con la colaboración de dos artesanos, pero con el paso del tiempo, esta cifra aumentó a 49 artistas que proceden de regiones como Oaxaca, Nayarit y Michoacán. Además, continuamente se buscan nuevas técnicas artesanales para incrementar la gama de productos que ofrecen y aumentar la red de colaboración hacia otros pueblos indígenas.

El proceso para crear estas piezas es completamente artesanal, desde que se generan los objetos industriales en los talleres locales hasta que se produce el diseño final de las piezas, pues esta es la encomienda que tiene la marca y un aspecto que la distingue.

Diseño

Todas las artesanías que se generan en El color de la artesana son únicas, pues las posibilidades de diseño son infinitas, esto significa que aunque se replique algún diseño, ninguna pieza será idéntica. Aquí encontrarás tablas, pasteleros, molcajetes, cajas para té, tortilleros, utensilios y botellas para agua.

Actualmente, la venta de estas artesanías se realiza por dos vías; a través Instagram y de una tienda física que se ubica en el Museo Nacional de Antropología. Pero próximamente podrán adquirirse desde la tienda de antropología de Liverpool, ya que esta semana El color de la artesana se integrará a la market place de la tienda departamental.

Aunque la mayoría de sus ventas se producen en México, la comercialización de sus productos se ha dirigido hacia el mercado internacional. De esta forma, han logrado llegar a 12 países, en donde el recibimiento de las artesanías que generan los pueblos indígenas ha sido muy bueno y ha enaltecido el diseño mexicano.

Artesanías con causa

Pero eso no es todo, El color de la artesana no solo apoya a los pueblos indígenas artesanos, también dona un porcentaje de sus ventas a diferentes proyectos sociales, para ayudar a las comunidades que carecen de apoyos y que no necesariamente poseen alguna habilidad artesanal que les permita impulsar una economía propia.

En 2019, esta marca donó filtros de agua a una comunidad de Chiapas, en donde se beneficiaron más de 1000 personas. Este hecho se hizo posible gracias a la asociación que se formó entre Ana de Diego y Karen Dayan —una de las fundadoras de la marca artesana—, a través de IXIM A.C.

Dicho logro se vio plasmado en un documental titulado como SQU´IN HA´, en donde se narra la historia de una comunidad que enfrenta diferentes obstáculos debido a la falta de agua potable. Y es que, a pesar de que se donaron los filtros de agua, todavía existen mucho retos por resolver, por eso El color de la artesana continúa trabajando para apoyar a otros pueblos indígenas a través de sus ‘pequeñas obras de arte’.

