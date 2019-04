Alpha 3: Lenny y Zöe Kravitz, protagonistas de la nueva campaña de TUMI

Los viajes siempre son maravillosos: emprender una aventura implica movimiento, cambiarnos de nuestro sitio o zona habitual para conocer y descubrir algo nuevo; dejarse sorprender. También es una oportunidad de vincularnos mejor con nosotros mismos y con los nuestros, descubriendo y reafirmando quiénes somos.

Tomando lo anterior como uno de los elementos que rigen su ADN de marca, en 1983, TUMI, la marca internacional líder en viajes, presentó el icónico Nylon Balístico, material que revolucionó el mercado de los viajes, y que en su momento fue utilizado por los militares para proteger a sus tropas de las balas en la Segunda Guerra Mundial. TUMI incorporó en sus diseños un material ultrarresistente para elaborar maletas que pudieran soportar el uso y desgaste de los trayectos de un viajero frecuente.

De alguna manera, esa calidad, resistencia y versatilidad propulsaron la innovación y espíritu creativo de la compañía, inspirando a que su look fuera cada vez más diferenciado, genuino y poderoso. Hoy, 35 años después, TUMI remasteriza su colección icónica con Alpha 3, con el lanzamiento de su más reciente campaña ejemplificando el significado de las travesías personales, con la participación de la leyenda musical, diseñador y actor Lenny Kravitz y su hija, la actriz y cantante Zoë Kravitz.

El cantante, quien confiesa haber sido cliente y fan de la marca nacida en 1975 desde hace ya varios años, hace énfasis en que TUMI ha sido su copiloto recurrente desde que comenzó con sus giras: “Cuando viajas y vives con lo que tienes en tu maleta, tu equipaje se vuelve una extensión de tu hogar y de ti mismo. Es lo único que siempre está contigo: en el avión, en el autobús de la gira, en el cuarto de hotel, detrás del escenario, o en el mismo set. Por lo tanto, quieres que sea confiable, duradero y que tenga personalidad. Para mí, TUMI simboliza todas estas cualidades al máximo”, afirma Lenny Kravitz.

Las paradisíacas playas de Bahamas son el refugio perfecto en donde se enmarca esta campaña, la cual fue dirigida por el célebre Eliot Rausch. Así, mientras se honra el paso de las tradiciones, la historia y los valores familiares de generación en generación, TUMI se une a la familia Kravitz en su primer proyecto cinematográfico juntos, en una íntima búsqueda en donde todo comenzó, e ilustrando la fortaleza de lazos que crean los individuos y el papel tan importante que desempeña TUMI: comprender que no se trata del destino, sino de los momentos invaluables que se crean en el camino.

“Para mí, esta campaña se trata de conectar con nosotros mismos, nuestras raíces y el uno con el otro”, afirma Zoë Kravitz, hija del autor de “Are You Gonna Go My Way”. “Me encantó trabajar con TUMI y la idea de contar una historia sobre un viaje, la familia, y conectar con nuestras raíces. Fue increíble viajar al otro lado de la isla por primera vez, para ver de dónde surgió mi familia, rendir homenaje a nuestros mayores y a todos aquellos que vinieron antes que nosotros; poder vivir esa experiencia con mi padre fue monumental”, puntualiza Zöe.

Para Alpha 3, o A3 como se le conoce coloquialmente, TUMI añadió su funcionalidad patentada: bolsillos con cremallera en U, manijas telescópicas, sistema de ruedas dobles, sistema add-a-bag, sistema de expansión, TUMI Tracer, todas estas características interiores y exteriores diseñadas para facilitar la vida en movimiento. Está combinación creó al compañero de viaje más confiable y resistente que la industria había visto.

A 3 se ofrecerá en una amplia gama de productos de viaje, mochilas, bolsos, accesorios y más. Esta colección se ofrece en boutiques de TUMI de México y todo el mundo, así como en su página tumi.com.mx

