‘Metal Lords’: todo sobre la película de los creadores de ‘GOT’

‘Metal Lords’ la primera gran colaboración de Netflix con David Benioff y D. B. Weiss, los creadores de ‘Game of Thrones’ está lista para su llegada al catálogo el próximo mes de abril. Las primeras imágenes han llegado para darnos una muestra de lo radical que será su segundo proyecto con la compañía de streaming.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

Después del éxito que representó ‘Game of Thrones’ para HBO, los creadores fueron rápidamente convencidos por Netflix para asegurar un acuerdo de varias producciones, entre series y películas, siendo la primera de ellas la serie ‘The Chair’, protagonizada por Sandra Oh, y a la que desafortunadamente no lo fue tan bien.

También puedes leer: Series de suspenso puro en Netflix no aptas para todo público

Ahora toca el turno a ‘Metal Lords’, una producción que se alejará del mundo fantástico de dragones para describir una historia de la realidad que espera ser del agrado del público. Descubre los primeros detalles de la producción que está lista para llegar en unas semanas a Netflix.

¿De qué trata?

Jaeden Martell, conocido por ‘Stranger things’ será uno de los protagonistas de la cinta. Foto: Netflix.

‘Metal Lords’ seguirá a dos chicos que quieren comenzar una banda de metal, pero son los únicos de la escuela interesados en el género. La búsqueda de bajista se complica, aunque hay una chica que toca el violonchelo, la cual puede ser la pieza que falta. El tiempo está en su contra para la batalla de las bandas ¿lograrán hacer equipo?

Elenco

Para esta cinta, Netflix ha recurrido a algunos de sus rostros juveniles que le han dado fama otras producciones originales como ‘Stranger things’, además de nuevo talento que llegará a refrescar la pantalla con sus actuaciones, esto, acompañado de otras conocidas figuras.

Entre ellos destacan Jaeden Martell, Noah Jacob Urrea, Isis Hainsworth, Brett Gelman, Joe Manganiello, entre otros más.

Esta cinta es la segunda producción en colaboración con los creadores de ‘Game of Thrones’ para la plataforma de streaming. Foto: Netflix.

En tendencia:

¿Dónde ver todas las películas de Batman en streaming?

Conoce la lista completa de estrenos de marzo de Netflix

‘Vikingos: Valhalla’: razones para engancharte a la secuela

Fecha de estreno

Con las primeras imágenes de ‘Metal Lords’ también llegó la fecha oficial de su estreno en Netflix. La cinta llegará el próximo 8 de abril al catálogo como parte de sus producciones originales exclusivas de la plataforma.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram