El poder de la creación de la alta relojería de IWC Schaffhausen

El tiempo y la tecnología nos permitieron coincidir con Christian Knoop,

director creativo de IWC, en una de las citas ineludibles del año: Watches & Wonders. Ello, de cara a la presentación The 2021 Pilot’s Watch Collection.

Las fronteras se desvanecieron en este encuentro en línea, para descubrir los valores más importantes de la firma suiza.

¿Qué es el lujo sostenible para IWC?

La firma tiene más de 115 años de existencia y nos sentimos muy orgullosos de diseñar, desde hace varios años, piezas mecánicas sostenibles. Contamos con iniciativas puestas en marcha que lo aseguran. Fuimos de las primeras manufacturas relojeras en certificar nuestros procesos de trazabilidad para garantizar el origen responsable de los materiales y las gemas que trabajamos.

¿Cuál es la fórmula para crear una pieza icónica de alta relojería?

Un diseño totalmente arraigado a nuestra historia, pero con la mirada puesta en la versatilidad y la vanguardia. Tenemos diseños que nos remontan al pasado y piezas deportivas que están diseñadas para reflejar las últimas tendencias de ingeniería. También contamos con propuestas futuristas con shock absorber.

Los relojes de aviador desempeñan un papel fundamental, porque se mantienen explorando nuevas posibilidades para determinar el futuro de la marca. Con IWC podemos ver desde la pieza más moderna de Top Gun hecha de cerámica de titanio, hasta un modelo más poético.

¿Qué desafíos enfrenta hoy la alta relojería?

Tenemos dos: Por un lado, el creativo, que implica mantener el atractivo de una pieza. Es cierto que en los smartphones podemos tenerlo todo, pero la definición del valor emocional entra en juego cuando hablamos de guardatiempos. Son piezas hechas a mano, con una estética hermosa y que se pueden heredar, por su gran durabilidad. La herencia representa un acto muy significativo que nos proyecta al futuro. El segundo desafío radica en saber conjugar la innovación con el diseño. En este sentido, la pasión con la que vivimos nuestra filosofía es fundamental. La precisión y la perfección se materializan.

¿Cuál es tu pieza favorita de relojería?

El Big Pilot’s 43 es el más cercano a mi corazón. Me siento atraído por el diseño de los relojes de aviador porque eso me trajo a IWC hace años. Me fascina la pureza de la estética. Recordemos que el diseño de 2002 fue una de las referencias de IWC con el diseño de 46 mm, y ahora estamos orgullosos de presentar el diseño sin el display de la fecha. Es un diseño de reloj aviador más puro, más limpio.

Artículo originalmente publicado en la edición print de Forbes México. Mayo 2021.

