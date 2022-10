Ilustraciones creativas de Jethro Haynes inspiran nueva colección

Como parte de la celebración del décimo aniversario de An Original Penguin en México, la marca anunció una colaboración con el artista Jethro Haynes y con uno de los mejores bares de México, el Handshake Speakeasy. Descubre todos los detalles de esta alianza.

La historia de una maraca, a través de ilustraciones

La colección de ropa lleva por nombre Fall 2022 y se conforma de diversas prendas como: shorts, playeras, sudaderas y camisas. Mismas en las que se pueden encontrar diferentes ilustraciones que fueron creadas por el artista londoniendes Jethro Haynes, quien se caracteriza por sus diseños coloridos y surrealistas.

Foto: Original Penguin

A través de una propuesta innovadora, Jethro Haynes consiguió narrar la historia de An Original Penguin para plasmar cómo nació la marca y mantener al mismo tiempo la esencia que ha caracaterizado a la firma, a lo largo de sus 70 años.

Más que una simple bebida

Tras la alianza que An Original Penguin realizó con Handshake Speakaeasy, nació un cóctel llamado Be a Original Manhattan, el cual no solo conecta a la firma de ropa con el bar, sino que además pretende conmemorar las tradiciones mexicanas.

Foto: Alma Gómez.

Dicha bebida tiene como base el cóctel Manhattan, debido a que se trata de una de las más icónicos de la cultura del bar e incluye Whisky entre sus ingredientes, un destilado que se relaciona con la historia de la firma. A este mismo se le agrega una infusión de vodka con un poco de mole almendrado, así como otros ingredientes, a los que se suma una laja de chocolate que contrasta por sus toques de sal para destacar los sabores mexicanos.

Una nueva colección

Tras su aniversario, la firma de ropa también reveló el lanzamiento de una nueva línea que está enfocada en los más pequeños del hogar. Esta misma, tiene como objetivo hacer alusión a las tendencias retro , sin dejar de lado el sello de la firma, el cual, se ha hecho presente en sus prendas a lo largo de sus 70 años de historia.

Foto: Original Penguin

Kids Fall 2022 es el nombre de la misma e incluye diseños modernos con divertidas ilustraciones creadas por Jetrho Haynes, quien se encargó de plastamar la esencia de la marca en cada uno de sus trazos.

